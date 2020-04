Incertidumbre de propietarios de salones de fiestas infantiles

Propietarios de salones de fiestas infantiles de Resistencia manifiestan preocupación por el cese de la actividad comercial, debido a la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio por COVID-19. Solicitan subsidio no reembolsable con contraprestación y no están de acuerdo con los créditos que ofrece el Gobierno Nacional por la incertidumbre de cuándo podrán volver a trabajar.

Ana Cáneva, dueña del salón de fiestas infantiles Pow, ubicado en San Buenaventura del Monte Alto 185, en contacto con Chaco On Line da precisiones del panorama económico que padece a raíz del cierre de su negocio, en el marco de la medida a aislamiento social preventivo. “Nuestros principales clientes son los niños, partiendo de eso, estamos bastante complicados y fue la primera actividad que cerraron a partir del 15 de marzo. Nuestro problema es que es una actividad muy costosa, porque al ser salones infantiles, manejamos volúmenes de alquiler bastante altos, y no todos los 35 peloteros han podido llegar a un acuerdo con los propietarios.”. A manera de ejemplo, menciona en forma general: “Hay algunos que están en lo mismo, con las puertas cerradas pero cumpliendo con el pago del alquiler”. A esto, agrega que “es una situación insostenible, porque a la vez hay que seguir pagando sueldos”.

En relación a los créditos que ofrece el Gobierno Nacional, Cáneva considera que “no es una solución, no sabemos qué va a pasar, entonces ¿cómo vamos a endeudarnos? y eso, no es una solución para nosotros, porque ¿cuándo vamos a volver a trabajar? Y ¿cómo vamos a poder pagar esos créditos? Son los interrogantes, en primera persona de la propietaria del pelotero Pow.

Cáneva como otros dueños de peloteros mantienen el alquiler del local con las esperanzas de poder volver a la actividad. “El contrato con los dueños es de dos años, y con la posibilidad de rescindir a partir de los seis meses, con una multa de dos meses de alquiler, eso es con lo que se están manejando todos los peloteros. Por ahí, habilitan el permiso el día de mañana para volver a trabajar”, se esperanza.







Además, relata que hace poco mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, Martín Giménez, tratando este tema. “Planteamos nuestra situación, de que no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, pero lo que sí sabemos es que va a ser la última actividad que se va habilitar, para poder ejercer nuestro trabajo y ver con qué lineamientos y condiciones nos ponen. Se está hablando de poder trabajar entre agosto y septiembre, con la condición de ingresar a 30 a 40 personas, entre niños y personas grandes”. Ante este anticipo, muestra malestar al sostener que “nadie va a hacer un sacrificio económico para invitar solo a 30 personas. Por otro lado, dicen que quizás no podamos desarrollar nuestra actividad hasta el año que viene”.

A pesar de las dificultades que se presentan en este marco del aislamiento preventivo, Cáneva junto a otros dueños de peloteros se comunican en un grupo de whatsapp y por medio de videollamadas de esta aplicación para intercambiar ideas y según nos dijo “para saber qué persona del grupo tiene conocimiento con quién se puede hablar” -alguna autoridad provincial -.

Realidad de algunos propietarios de salones de fiestas infantiles







Consultada por este medio digital periodístico, señala: “Hay algunos que es su situación principal, tenemos el caso de una chica que pidió un préstamo para comprar un fondo de comercio y vive de eso, es madre soltera y tiene dos nenas”.

“En mi caso, tengo un trabajo administrativo en un instituto educativo y mi sueldo es de 17 mil pesos y con ese sueldo no puedo mantener esa actividad, me preocupa también tener para pagar los servicios como la luz, cable, internet y AFIP, que son fundamentales porque si sale un permiso y debemos tener esos servicios y tener para las chicas que colaboran, y todo eso es muy pesado sin una ayuda del gobierno para poder continuar, es más del grupo ya hay tres que cerraron su local y están viendo dónde llevar sus cosas. Nosotros habíamos planteado un subsidio no reembolsable primero, pero si el día de mañana se llega a hacer algún tipo de acuerdo con el gobierno para brindarle nuestros servicios para realizar la fiestita por el Día del Niño, para devolverles ese subsidio”.

Comparte la preocupación de la mayoría de los dueños de peloteros que le están dando pelea por sobrevivir a esta difícil situación económica. “Si llega noviembre o diciembre y se levantan las restricciones a la gente le va a durar la paranoia le va a costar juntarse con gente. Hay algunos que continúan, con las puertas cerradas pero es una situación insostenible porque a la vez hay gente que hay que seguir pagándoles el sueldo y los créditos que está largando el gobierno no nos ayuda a nosotros”, expuso.