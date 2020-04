“Debemos hacer lo que hay que hacer”, dicen en Mujeres al Frente

“No es tiempo de discutir sino de accionar a favor de los que necesitan y en la necesidad no hay grietas. Es necesidad; de salud; de comer alimentarse correctamente; y que llegue todo a tiempo. El socialismo hecho práctica desde nosotros; aquí en nuestro Chaco. Sumamos como organización lo que podemos; porque son tiempos de sumar; de estar; de colaborar; no se debe criticar lo que se hace; más bien critiquemos a los que no hacen nada. Y está organización conducida por un obrero de la construcción; Emerenciano Sena, aún teniendo una lectura crítica sobre la situación internacional, entendiendo que hay un disciplinamiento desde muy arriba hacia los sectores populares; sabiendo y entendiendo el juego perverso del capitalismo; lo que mayormente entendimos es que si no somos socialista ahora con el pueblo ¿de qué socialismo hablamos? ¿de un socialismo reaccionario que nos encierra para preservar la vida individual en nuestras cómodas casas?¿o de un socialismo tan elevado que no llega a lo cotidiano de la gente?¿ o de un socialismo popular construido desde abajo con el pueblo en su totalidad? Elegimos el último concepto porque de allí venimos; y allí debemos transformar las realidades intentando generar condiciones más equitativa para todos y que no sea una sociedad de pocos sino de muchos donde todos podamos participar y ser parte de la construcción de derechos y obligaciones”, expresa Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Hoy una compañera cobró su bono de 10 mil pesos, parecía una economista pensando en sus hijos y lo esencial para comprar. Estaba feliz porque el Estado se acordó de ella como de miles familias pobres que accedieron a ese beneficio ¿cómo no alegrarse con la felicidad de los pobres, que en estos 4 años de macrismo fueron olvidados y tirados a la basura con políticas genocidas?”, se pregunta la dirigente social.

“Estar en los comedores; en los merenderos; ir a domicilio a vacunar a los adultos mayores y personas en riesgo sin que nadie nos obligue sino con la convicción del deber militante de lo que debemos hacer en esta guerra que no sólo es bactereologica sino de clases ya que los postergados y olvidados siempre son los mismos. La contradicción permanente debe ser para revolucionar a aquellos que el sistema capitalista los descarta; nosotros somos parte del descarte permanente. Unamos fuerza en la solidaridad; y el poder popular como diaconía (servicio) debe ser la premisa”, apunta la referente de Mujeres al Frente.

Este momento pasará y nos debe encontrar unidos, no olvidemos la lucha por las transformaciones se hace entre todos. Es con todos. Hasta la victoria siempre”, reafirma, Acuña.