El InSSSeP atenderá con metodología on line y telefónica

El InSSSeP hace saber a sus afiliados la metodología de atención, desde este lunes 16.



Debido a los últimos acontecimientos relacionados al coronavirus (COVID-19) el Instituto de Seguridad Social Seguros y Préstamos (InSSSeP) canalizará la atención, desde este lunes 16 de marzo, a través de sus aplicaciones online, correos electrónicos y vía telefónica.



Estas medidas obedecen a la necesidad de proteger tanto a los afiliados como a los trabajadores que diariamente concurren al instituto, y siguiendo las recomendaciones y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública Nacional como Provincial, por la pandemia de COVID- 19 (coronavirus).



1) Jubilaciones en el área se habilitan los números telefónicos 4414400 interno 3203 o 3210 y el correo electrónico [email protected].

A) Los poderes se prorrogan hasta el 30/04/2020 los poderes ya otorgados.

B) Certificados de supervivencias se prorrogan hasta el 30/04/2020 la fecha para la presentación de los certificados.

C) Las constancias de escolaridad se prorroga hasta el 30/04/2020 la fecha de presentación.

D) Solo se iniciarán jubilaciones on line mediante la aplicación Ingresando a mis aportes

E)Las bajas de las dependencias se continuará recibiendo.

2) Obra social en el área se habilitan los números telefónicos 4414400 interno 2201 y el Correo electrónico [email protected].

A) Las afiliaciones de titulares, docentes suplentes e interinos, voluntarias, Indirectos se prorrogan automáticamente hasta el 10/04/2020 sin necesidad de realizar ningún trámite

B) La renovación para los hijos en la categoría Estudiante se lleva a cabo vía Tu Gobierno Digital y aplicación InSSSeP.

C) Autorización de prácticas se realizará vía aplicación INSSSSEPFARMA. Esta aplicación es gratuita y la pueden descargar a los celulares

D) Las recetas electrónicas se autorizarán vía INSSSEPFARMA para todas las prescripciones de medicamentos de alta complejidad.

E) Las derivaciones se recibirán de parte del médico el pedido de derivaciones, el médico completará el formulario y enviara a la institución, excepcionalmente se recibirá en planta baja el pedido cuando el área funcional lo disponga.

F) En Odontología se exime la auditoría previa hasta el 10/04/2020

3) Farmacia Social y botiquines sociales

A) Los pedidos de farmacia social se realizarán mediante la aplicación INSSSEPFARMA y solamente habrá que concurrir a la farmacia a retirar el pedido.

B) La atención en todas las farmacias sociales de la provincia se entregarán turnos e ingresando los mismos de a grupos reducidos a fin de evitar aglomeración.