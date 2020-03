Son cinco los casos de coronavirus en Chaco

El gobernador Jorge Capitanich se reunió en la noche de este sábado con un grupo de psicólogos sociales en Casa de Gobierno. Los profesionales acompañarán los casos sospechosos de coronavirus en territorio. Además, el mandatario anunció que publicará este domingo el decreto que establece el protocolo unificado de acción para los tres poderes del Estado, y que se reunirá con intendentes para unificar criterios. Además, anunció la confirmación del quinto caso en la provincia.

Además, desde el Ministerio de Salud Pública se confirmó el quinto caso, dado por contacto estrecho. Se trata de un menor de cuatro años, hijo de una de las personas que dio positivo por coronavirus y que no concurrió a la escuela. Otro de los niños, de cinco años de edad, dio negativo a los estudios. Fue su caso el que motivó el cierre de los cursos de la escuela 73. Al confirmarse el negativo, se decidió levantar el aislamiento y que las clases continúen normalmente.

En cuanto a la suspensión de clases, Capitanich consideró que existe “una clara presión social por parte de padres pidiendo la suspensión de clases. Ellos presionan a los sindicatos que promueven decisiones unilaterales. Me preocupa enormemente la paralización de todo tipo de actividades y las consecuencias que eso tiene en el comportamiento social”, sostuvo. Y remarcó que “tomamos la decisión de no suspender las clases porque no existe una circulación viral probada. Si existe circulación viral probada se deben suspender las clases”.

Con el argumento de que no existe una circulación viral probada, se mantiene la decisión de no cerrar las escuelas. Capitanich citó los casos de Jujuy y Misiones sobre los que opinó que “las decisiones unilaterales provocan una psicosis extrema con propensión al caos. Cuando existen problemas de estas características, hay que intentar lograr un orden y una estrategia de intervención de base territorial”, estimó.