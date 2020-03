DIM: “No es la culpa de los varones, sino de las políticas públicas que excluyen”, asegura Mujeres al Frente

Marcela Acuña referente de la agrupación Mujeres al Frente entiende que “hay una crisis de representación en las instituciones capitalistas como la nuestra, y por ende en los partidos tradicionales que asumen un rol de organizador de miseria“.

“El mundo está luchando por existir como tal, el hambre es el signo de este tiempo pero a la vez también la falta de proyección de ideas revolucionarias“, plantea en un documento de la agrupación.

“Poco se dice del reclamo histórico que llevó a ser el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Su esencia fue de los derechos postergados de trabajadoras que dejaron sus vidas por un mejor salario“, expone Acuña.

“Hoy se habla en función de esa fecha de los 'privilegios de los varones'; de un patriarcado que sólo afecta a las mujeres como tal no a la sociedad. Se habla de 'Eliminación de inequidades' entre varón mujer: Como militante de años; madre ;mujer; me preguntaba cuando escuchaba a los mandatarios provinciales con este léxico ¿ cómo estamos como sociedad que hasta los que nos gobiernan asumen un rol de seguir generando grietas donde no debe haber tal?, deja el interrogante

“¿ No es inequidad que un padre de familia o madre soltera deba vivir con un plan social o depender de una tarjeta alimentaria para poder dar de comer a sus hijos?“, se pregunta

“¿a qué se llama privilegio de varones ?¿ a qué no tengan trabajo , a que lo desaparezcan como a Kebin; o lo maten a Fernando ? ¿ es privilegio ser varón para que te muelan a palos en una comisaría porque sos pobre ; negro o estas mal vestido ? ¿ inequidad entre varón. Mujer? O ¿ inequidad entre los que tienen todo y los que no tienen nada sean mujeres o varones?“, deja las inquietudes que invaden desde Mujeres al Frente.

“El prenderse desde un discurso de moda ; de élite desde el Estado. No sólo no suma sino que acrecienta la desconfianza en políticas públicas, que realmente sean inclusivas donde la salud sea para todos en serio como la educación, y sobre todo las oportunidades laborales para una población chaqueña que necesita indefectiblemente la apertura de fuentes de trabajo“, apunta la referente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos por el Chaco.

“El usar un 8 de marzo para un discurso 'antipatriarcal' en un mundo tan desigual no es culpa de los varones sino de las políticas que dejan millones de personas fuera del acceso a derecho cuyos representantes sean varones o mujeres son responsables“, afirma Acuña.

“¿O acaso María Eugenia Vidal?; ¿Mirta Legrand?; ¿Juliana Awada? o ¿Lilita Carrió?¿ Son inocentes por ser mujeres del genocidio social que dejo miles de desnutridos en gobierno de Macri ?. La ministra de seguridad chaqueña Gloria Zalazar que mando a reprimir a una organización social ¿ es inocente porque es mujer?, deja el planteo.

“Este 8 de marzo del 2.020 es muy significavo, primeramente porque se logró que Macri no esté más en el gobierno; segundo a nuestra Patria la sacamos adelante entre todos ; mujeres y hombres; más que nunca debemos poner la fuerza en esa unidad que es necesaria para dar pelea a una situación de crisis internacional. Tercero: Las inequidades las genera el sistema capitalista entre pobres y ricos no entre mujeres y hombres“, reafirma.

Puedo llenar de nombres de compañeros asesinados por defender los derechos de todos; y también de mujeres todos dejaron su sangre por una Patria libre de opresión buscando igualdad sabían porque y para que luchaban. No generemos la grieta que busca el enemigo de clase. Los planteos de élite siempre dejan afuera al pueblo, al que pone el lomo en las obras, en los montes, en las rutas que no casualmente vienen de los barrios más pobres y de familias numerosas”, manifiesta.

Para finalizar, la dirigente social hace un extensivo saludo a todas las mujeres amas de casa y trabajadoras de los diferentes ámbitos laborales. “Este 8 de marzo saludamos a todas las mujeres que unen las luchas en un sólo grito, que defienden la vida por sobre cualquier ideología; que sienten como propias las injusticias ; que aman; que lloran por amor; y ríen de felicidad; las que abrazan sueños y los llevan adelante. Las que se animan a cortar rutas y calles a pesar de los dichos de los pudientes que las estigmatizan; en síntesis las que levantan la bandera de aquel 8 de marzo que hizo historia en el mundo”.