For Ever vuelve participar de los certámenes de basquetbol

El presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, anuncia que competirá en las competencias de la Asociación de Basquet de Resistencia. Competirà en la primera y en dos divisiones formativas.

Esta mañana, en una conferencia de prensa, se anunció la participación de Chaco For Ever en la Asociación de Básquet. ”Nuestra institución vuelve a la competencia tras varios años de inactividad en la misma”, Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever.

La presentación contó la participación del presidente forevista, Héctor Gómez junto a integrantes de la Comisión Directiva del club, en compañía de Gustavo Lustringer, quién será DT de la Primera División, Luciano Miérez, profesor de Divisiones Formativas y Jorge Ozuna, coordinador general de disciplinas. Además estuvieron Emilio Ocampo, presidente de la asociación de básquet.

En un marco emotivo, Gómez expresó: "For Ever hoy es más que sólo fútbol, hoy el club tiene una vida plena, social e institucional. Damos otro gran paso hacia el crecimiento" celebró el primer mandatario forevista.