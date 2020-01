La JR Somos Parte afirma que el sistema de salud está quebrado

La Juventud Radical del movimiento “Somos Parte” dio a conocer un comunicado de prensa en donde afirma que “el sistema de salud del Chaco está quebrado desde hace trece años y el desorden ya establecido lo hace cada vez más endeble e inoperante. El Gobierno Provincial (de la misma línea política desde diciembre del 2007) sigue mostrando su inoperancia. No basta con mostrar preocupación, hay que hacerse cargo de la situación, y no culpar al anterior Gobierno Nacional por el deterioro constante que existe hoy en la salud pública del Chaco. Los pacientes quieren solucionar su problema de salud, no quieren escuchar relatos rebuscados”.

El comunicado que lleva las firmas de Luján Medina y Ceci Yohana Ordiz de Presidencia de La Plaza; Alejandro Morales de Saenz Peña; Emilse Cardozo de Las Breñas; Magui Sacu, Franco Solis; Ian Kaluk y Emanuel Baltazar de Resistencia; Lucila Godoy de Barranqueras; Maria Santana de General Vedia; Emiliano Molina de Fontana; Mile Perkovich de Pampa del Indio; Ignacio Fantin de Basail; Ana Montañez de Corzuela; Laura Sanchez de Villa Ángela; Agustina Fernández de Puerto Tirol y Juan Pablo Segura Besil de Villa Berthet, entre otros. Expresa además que “haciendo un simple diagnóstico de la situación , desde hace mas de una década, los criterios de organización del sistema no respetan leyes nacionales e internacionales de organización y funcionamiento de los sistemas de salud pública. Hay anarquía en la organización de salud en la provincia. No se tienen en cuenta las condiciones ni la capacitación laboral y profesional”.

“Existe falta de recurso humano profesional médico. No se llama a concurso para el ingreso de médicos, se habilitó por Ley al Ministerio de Salud a contratar médicos en diciembre de 2.016, pero las propuestas de los contratos de servicios no son suficientes para los profesionales por lo que hay bajo ingreso de profesionales al sistema y una continua migración al sistema privado de especialistas”, expone.

“Hoy las infraestructura hospitalaria casi en toda la provincia están sin mantenimiento y no hay insumos ni medicamentos. Hay Hospitales construidos hace dos o tres años y son deficientemente. Estos nuevos hospitales de alta complejidad construidos o mejorados en los últimos años no cuentan con equipamiento necesario para funcionar, ni con el personal preparado”, detalla.

“Requerimos al Gobierno Provincial que se haga cargo de la situación y de una vez por todas actúe en consecuencia, adecuando inmediatamente los hospitales públicos, porque para una persona lo primordial es la salud. Consideramos necesario reorganizar el sistema, analizando en cada localidad la demanda y dando solución a las mismas dotando los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de todo lo necesario para dar respuesta a la comunidad”, plantea la Juventud de UCR- Somos Parte.

“En el Área Metropolitana es necesario reforzar la atención de los Centros de Salud a fin de descongestionar a los principales hospitales. Así como fortalecer tanto en personal profesional como en infraestructura e insumos a los hospitales del interior de la provincia, así los pacientes que requieran atención adecuada en los hospitales de alta complejidad del interior puedan recibirla y de esa manera las derivaciones serán sólo en casos extremos”, estima.

“Consideramos urgente atender el déficit de profesionales, proponemos que se cumplan con la Ley que habilita a contratar a médicos desde el Ministerio de Salud, mejorando las propuestas económicas a los especialistas, logrando la incorporación al sistema de profesionales en las áreas más críticas. Aquí no estamos descubriendo una acción mágica, sino que estamos requiriendo capacidad de gestión y sentido común para resolver esta grave situación. La gente ya no escucha relatos. Quiere y necesita soluciones”, reafirma.