Padres rechazan grandes incrementos de cuotas en el Colegio María Auxiliadora

Según detalla Carina Barbona a Chaco On Line “se nos informó a través de una circular con fecha 5 de noviembre el incremento del 100 por cien en cuotas y en matrícula de 3.200 pesos de matrícula el año pasado, ahora estamos pagando 6.500 y de cuota pasó de 1.900 a 3.300 pesos. Obviamente los papás casi nos morimos de un infarto pedimos una reunión dos días después de la circular, en la que expusimos cual es nuestra situación que la información llegaba muy fuera de tiempo, conforme al decreto que ellos mismos fijan que tenían que haber informado antes del 30 de octubre cosa que no ocurrió y que la notificación fue el 5 de noviembre . Los papás que no tenemos ese dinero, no tenemos vacantes en otros lados hasta esta altura del año”, asevera.

De acuerdo a lo relatado por Barbona se acordó con otros padres solicitar una reunión para pedir consideración a la situación económica de cada caso particular, por faltar poco para que finalicen las clases y la falta de vacantes en otros establecimientos educativos.

A pesar de llevarse a cabo la reunión entre padres y los directivos del Colegio María Auxiliadora, no hubo consenso: “El fundamento que expuso la escuela colapsó peor la situación de los papás porque manifiesta que ante el incumplimiento del Estado en las contribuciones o aportes que le corresponde a ellos hicieron una proyección para el año que viene, en función de la inflación y lo que pretenden es armar un colchón financiero para que si el año que viene el Estado no les respalda, ellos puedan responder a los docentes o sea, pasamos a ser garantes del Estado.

"En nuestro caso el dinero de los alumnos está destinado a infraestructura y no está contemplado en la ley que nuestra plata vaya en los sueldos, para nosotros es imposible afrontar este monto”, sostiene la madre.

Ante esta problemática, la mamá de Maxi anticipa para mañana, viernes 15 de noviembre de 2.019, una protesta pacífica frente a la institución : “Estamos en una gestión de lucha, mañana vamos a hacer un 'abrazo solidario a la Escuela María Auxiliadora, pidiendo que se consideren todas las situaciones que se planteó en la reunión. Nos bajaron un 9 por ciento en la matrícula y un 10 por ciento en la cuota que no es nada".

"Seguimos siendo la escuela más cara, pensamos que no nos corresponde pagar ese monto porque el fundamento de ellos no es legal .El importe que ellos nos presentan es 5.800 pesos de matrícula y 3 mil pesos de cuota. Hay papás que tienen dos o tres hijos que van a la escuela", ejemplifica la situación crítica que significa para las economías de varias familias.

Hace una analogía de la situación, con la de otras escuelas, a lo que señala: “El resto de los colegios que están en esta situación son San Roque, Itatí, Don Bosco pero son más baratos que nosotros. El año que viene el colegio Itatí va a pagar 2 mil pesos de cuota”, da a conocer.