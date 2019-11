Invitan a encuentro sobre urbanismo con perspectiva de género

La iniciativa parte de mujeres arquitectas quienes debaten acerca del lugar que ocupan como profesionales, estudiantes y mujeres en la planificación de ciudades que se erigen “sin justicia – socio – espacial y sin mirada de género”. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y el encuentro se concretará este martes 5 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la UNNE a las 17.

Se tratarán temas como el concepto de derecho a la ciudad, urbanismo con perspectiva de género, deconstrucción y construcción del concepto de seguridad, espacio público y transporte y se realizará la exposición de trabajos realizados.

JUNTAS (@juntasxelderechoalaciudad) surge como una organización de jóvenes arquitectas que, desde su lugar de profesionales, estudiantes y mujeres, luchan por mejorar la calidad de vida y achicar la desigualdad y discriminación desde la construcción de ciudades habitables, justas e inclusivas para las mujeres y grupos sociales por fuera de la norma hegemónica; incorporando la perspectiva de género y la insterseccionalidad en su planificación y diseño.

Para el Fresard es necesario instalar esta temática que atraviesa a las mujeres en todas las disciplinas y de la cual no hay mucha información en la facultad, apostando a profesionales que respondan a las necesidades de una sociedad en constante cambio. “Como mujeres sentimos que la ciudad no está hecha para nosotras, es desigual, tenemos instalado un horario para andar por las calles, lugares por donde no pasar, la ciudad no nos da la seguridad que necesitamos para transitarla, tenemos vehículos que podemos usar y otros que no, y una lista de etcéteras que lo demuestran”, expresan las integrantes del frente estudiantil.

“Diseñar ciudades para pocas hace disminuir la calidad de vida de las personas que no se encuentran dentro de ese grupo hegemónico. El urbanismo con perspectiva de género todavía es muy difícil de proyectarlo, pero con información y unidad podemos lograrlo”, concluyen.