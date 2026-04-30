Nicolás Chaquires: “Una pata fundamental para el crecimiento de un país son los trabajadores”

Con el contexto de las calles céntricas que rodean al mástil central, dirigentes y militantes de los sindicatos vinculados con la Confederación General del Trabajo acompañan la conmemoración chaqueña del Día del Trabajador.

Entre las voces que respaldan a los trabajadores, se levanta la voz de Mauricio Nicolás Chaquires, secretario general de la Asociación Sindical del Personal del Insssep, en diálogo con Chaco On Line, expresa: “Acá acompañamos la marcha nacional de la CGT, queremos dejar un mensaje fuerte y claro a todo el gobierno nacional, que nos parece que desde el Chaco estamos sufriendo las políticas de ajuste. La realidad es que con mucha esperanza veíamos los cambios que supuestamente iban a traer a los trabajadores nunca se dieron hasta el día de hoy. Siguen planteando reformas, ajustes y la recomposición nunca viene. Nosotros creemos que una pata fundamental para el crecimiento de un país son los trabajadores y acá estamos los trabajadores marchando, pasando necesidades; nos parece que ningún país puede salir adelante con trabajadores pasando hambre, ajustes”.

El secretario general del sindicato del Insssep toma distancia del modelo actual. “El ajuste tiene que llegar a la política; hoy estamos viendo escándalos a nivel nacional y sin respuestas y queremos trabajo para el trabajador que todos los días ponemos el pecho para que el país salga adelante”, plantea el dirigente.

Capacitaciones del gremio del Insssep

Chaquires menciona el aporte que realizan desde el sindicato del Insssep con sus afiliados. “Nosotros estamos llevando capacitaciones a las familias de los trabajadores. Estamos ofreciendo un curso de capacitación con rápida salida laboral, nos parece fundamental darles esa herramienta de capacitación en un mercado tan competitivo como es hoy que hay tanto desempleo y brindarles las herramientas para que puedan conseguir su bienestar personal”, expone.