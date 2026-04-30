Organizaciones indígenas reclaman el aumento del hambre

Acusan que se ha desplegado un dispositivo policial inusitado, tratando de amedrentar a los pueblos que están luchando por sus justas reivindicaciones

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Afirman que la respuesta del gobierno provincial es la represión. Así grafican que el gobierno provincial responde con más de 150 efectivos de policías, infantería, caballería e hidrante.

Las comunidades acampan ante la falta de repuestas a la vera de la ruta , sumando los reclamos de la zona de río Bermejito, donde se exige el cumplimiento por parte del gobierno nacional, de la medida cautelar que los intima por 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶𝗼 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼𝘀𝗼, con la entrega de la caja alimentaria que hace 5 meses no reciben.

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Ante esta grave situación exigen:

1. Retiro de todas las fuerzas represivas de Pampa del Indio

2. Urgente respuesta del gobierno nacional y provincial a las comunidades originarias, que acampan y a todo el pueblo originario, donde más al norte, la situación es peor, por aislamiento.

Llaman a la solidaridad de todo el pueblo del Chaco, a los trabajadores, campesinos, comerciantes, con la lucha de Pampa del Indio, Bermejito y todas las comunidades afectadas por la crisis y la inundación.

Suscriben:

Comunidad Comunidad Indígena Frente de Lucha Pampa del Indio

FNC Federacion Nacional Campesina Pampa del Indio

Union Campesina

CCC Corriente Clasista y Combativa

CCC Espinillo

Comunidad indigena Bermejito

FNC Bermejito

UC- FNC Paso Sosa

MOEL Movimiento de Pueblos y Naciones Originarias en Lucha