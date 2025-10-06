El gobernador de Chaco, Leandro Zdero anuncia el compromiso del gobierno nacional para reparar la ruta nacional 89. Es para el tramo entre General Pinedo y Quimilí (Santiago del Estero)._
Lazzarini a Sander: "Es inadmisible que continúe adjudicándose obras y trabajos que realiza el Gobierno provincial"
El diputado provincial Sebastián Lazzarini sostiene que es inadmisible que el intendente Pío Sander continúe adjudicándose obras y trabajos que realiza el Gobierno provincial. Afirma que ”la intervención de los agentes de Sameep fue fundamental para restablecer el servicio en tiempo y forma”.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El diputado provincial y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, cuestiona en reiteradas publicaciones del intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, quien se atribuye obras y trabajos ejecutados por organismos del Gobierno provincial.
“Es inadmisible que Pío Sander continúe adjudicándose obras y trabajos que realiza el Gobierno provincial”, manifiesta Lazzarini, luego de que el jefe comunal hiciera públicas distintas actividades presentándolas como propias.
Lazzarini dice además que “la ciudad de Castelli dispone de un único pozo colector del sistema cloacal, por lo tanto la intervención de los agentes de Sameep fue fundamental para restablecer el servicio en tiempo y forma”. En esa misma línea, el diputado provincial resalta la labor del Directorio de la empresa estatal, encabezado por su presidente ingeniero Nicolás Diez, y del personal técnico y operativo “que día a día cumplen tareas fundamentales no solo en Castelli, sino en toda la provincia, garantizando un buen servicio a los usuarios”.
En los últimos términos, Lazzarini insta a la reflexión al intendente: “Conocemos el esfuerzo y compromiso de Sameep y del Gobierno provincial; por eso, instamos al jefe comunal a dedicarse a gestionar obras para su municipio y dejar de apropiarse de trabajos ajenos”, finaliza el legislador.
Desde NAGPEL denuncian deficiencias en la infraestructura edilicia. Se trata del anexo del Poder Legislativo del Chaco, ubicado en José María Paz, 170, con desprendimiento de la estructura que sostiene el techo del baño, en el primer piso.
Lluvias intensas en varios puntos del Chaco: Tres Isletas y Tacuruzal, con más de 100 mm
Hoy, lunes 6 de octubre de 2025, las lluvias en Chaco han sido intensas en varias localidades. Tacuruzal con 150 mm y Tres Isletas, 120 son las más afectadas.
Han sido sorteados 450 potenciales jurados (225 mujeres y 225 varones) para el juicio en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" por la muerte de Cecilia Strzyzowski. El acto está a cargo de la Oficina Judicial Central de Juicios por Jurados y se efectúa, con participación de todas las partes, minutos antes del inicio de la audiencia preliminar en la Cámara .-en lo Criminal N° 2 de Resistencia.
Aptasch sostiene que "el Gobierno condena a la pobreza a los trabajadores de la salud pública"
Aptasch rechaza la decisión del Gobierno provincial de no otorgar ningún aumento salarial hasta fin de año. Asevera que el Gobierno condena a la pobreza a los trabajadores de la salud pública.
La Unión del Personal Civil de la Provincia acompaña el pedido de declaración de la emergencia pediátrica. José Niz, secretario general de UPCP, en conversación con Chaco On Line explica que vuelve a reclamar por recomposición salarial, mejora presupuestaria, edilicias y estabilidad laboral en el sector sanitario.