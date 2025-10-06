Lazzarini a Sander: "Es inadmisible que continúe adjudicándose obras y trabajos que realiza el Gobierno provincial"

El diputado provincial y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Sebastián Lazzarini, cuestiona en reiteradas publicaciones del intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, quien se atribuye obras y trabajos ejecutados por organismos del Gobierno provincial.

“Es inadmisible que Pío Sander continúe adjudicándose obras y trabajos que realiza el Gobierno provincial”, manifiesta Lazzarini, luego de que el jefe comunal hiciera públicas distintas actividades presentándolas como propias.

Lazzarini dice además que “la ciudad de Castelli dispone de un único pozo colector del sistema cloacal, por lo tanto la intervención de los agentes de Sameep fue fundamental para restablecer el servicio en tiempo y forma”. En esa misma línea, el diputado provincial resalta la labor del Directorio de la empresa estatal, encabezado por su presidente ingeniero Nicolás Diez, y del personal técnico y operativo “que día a día cumplen tareas fundamentales no solo en Castelli, sino en toda la provincia, garantizando un buen servicio a los usuarios”.

En los últimos términos, Lazzarini insta a la reflexión al intendente: “Conocemos el esfuerzo y compromiso de Sameep y del Gobierno provincial; por eso, instamos al jefe comunal a dedicarse a gestionar obras para su municipio y dejar de apropiarse de trabajos ajenos”, finaliza el legislador.