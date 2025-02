Militantes sociales y políticos chaqueños, de origen radical, se expresan a través de un documento con el que manifiestan “preocupación por la grave crisis por la que atraviesa nuestra provincia y el país todo, a partir de la aplicación de políticas de sesgo autoritario, anacrónico, excluyente e insolidario, reñidas con los más elementales principios que históricamente sostuvo la Unión Cívica Radical desde su fundación. Consideramos imperioso retomar, a través del diálogo, el camino de la auténtica construcción democrática, tal como nos legaran nuestros próceres”.

El texto está suscripto por los dirigentes Sergio Vallejos, Ivana Barbetti, Ana María Fernández Troxler, Mauro Cuesta, Martha Delgado, Ángel Sánchez y Mario Delgado. En este expresan: “La Argentina y el Chaco requieren recomponer el tejido social que está severamente afectado, volver a constituirse en un polo de trabajo, producción y cultura. Para ello debemos respetar las opiniones divergentes y las minorías, proteger los sectores vulnerables, promover la industria y el agro y definir denominadores comunes que permitan establecer estrategias que perduren en el tiempo más allá de los cambios de gobierno”, exponen.

“Queremos ser herramienta de acompañamiento responsable y no de mera crítica vacía para las políticas y decisiones que se tomen desde las autoridades democráticamente electas. Las mismas deben comprender el rol que les compete como oficialismo y sus implicancias. También aceptar que quienes no integramos los gobiernos, trátese de ciudadanos comunes que acercan propuestas o aquellos que deben ejercer la oposición desde espacios republicanos formales, pretendemos construir la dialéctica necesaria para el beneficio del Pueblo”, exponen. Poco después, manifiesta: “ Lamentamos que los principales referentes de los partidos de oposición, no hayan llegado a un acuerdo que unifique posturas y viabilice el diálogo honesto y efectivo. También vemos con preocupación el tratamiento que, desde el gobierno, se le ha dado al calendario electoral que parece priorizar sus intereses políticos y deja de lado los temas cotidianos de los chaqueños como la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la pobreza”.

“Por nuestra parte, nos ofrecemos como herramienta de construcción, pero recordando las palabras de Raúl Alfonsín: ‘si la sociedad, se vuelca a la derecha, preparémonos para perder elecciones, pero nunca abandonemos las banderas radicales”, subrayan.

En último término, consideran que “el espacio CER puede proponer esta alternativa inteligente que aglutine sectores de distinto origen y ofrezca una salida convergente para la construcción de una Argentina y un Chaco inclusivos”.