Paramount + estrena trailer de "Dexter: Pecado Original"

A nivel internacional, la serie se transmitirá exclusivamente en Paramount+ el 13 de diciembre en el Reino Unido, Canadá, Australia, América Latina, Italia, Alemania, Suiza y Austria.

Ambientada en Miami en 1.991, Dexter: Pecado Original sigue la historia de Dexter (Patrick Gibson) en su transición de estudiante a asesino serial vengador. Cuando sus impulsos sanguinarios ya no pueden ignorarse, Dexter debe aprender a canalizar su oscuridad interior. Con la guía de su padre, Harry (Christian Slater), adopta un código diseñado para ayudarlo a encontrar y matar a personas que merecen ser eliminadas de la sociedad sin ser detectadas por las fuerzas del orden. Este es un desafío particular para el joven Dexter, ya que comienza una pasantía forense en el Departamento de Policía Metropolitana de Miami.

Dexter: Pecado Original también está protagonizada por Molly Brown, Christina Milian, James Martínez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la estrella invitada especial Sarah Michelle Gellar y Patrick Dempsey. Michael C. Hall regresa para dar voz al icónico monólogo interior en la cabeza de Dexter Morgan.

Dexter: Pecado Original cuenta con la producción ejecutiva de Clyde Phillips. Entre los productores ejecutivos también se encuentran Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernández (Emily in Paris) y Lilly Burns (Russian Doll), y la serie está siendo producida por Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) se desempeña como productor ejecutivo y director.

La serie es distribuida por Paramount Global Content Distribution fuera de los mercados de Paramount+.

