“La ciudadanía nos pedía algo y nosotros por mucho nos alejamos de la gente", dice Slimel

En medio del debate interno que realiza el peronismo chaqueño, el diputado provincial Nicolás Slimel se refiere a las conversaciones en el seno del Consejo partidario.

En ese marco, el legislador provincial destaca el llamado de Jorge Capitanich para debatir el rol que debería tener el Partido Justicialista chaqueño.

“Siempre es importante tener la presencia de quien conduce el peronismo aquí en la provincia del Chaco que es Jorge Milton Capitanich hace algunos meses que no estaba su presencia acá y en ese caso, convocó a una reunión ampliada en el Concejo Provincial del PJ, en donde también han participado funcionarios nacional y provinciales, también por supuesto dirigentes con alguna responsabilidad dentro del Partido Justicialista; primero él ha hecho un análisis del contexto tanto internacional, nacional y provincial, en el cual ha marcado una serie de variables como posibles escenarios a futuro, desde lo que tiene que ver principalmente con la gestión nacional y la preocupación y la difícil situación de que se puedan presentar a raíz esos difíciles escenarios, ya que todos lo sabemos y lo sentimos día a día, la situación del contexto socioeconómico de que no ha tenido mejoras y, en ese marco, hubo un pequeño debate”, expone el diputado chaqueño

Menciona además que, en esa oportunidad “se hizo un debate vinculado a temas legislativos de todo lo que se viene, que tenemos que debatirlo que tiene que ver con la Boleta Única y las Primarias Abiertas y Simultáneas y Obligatorias si van a suspender o eliminar”.

“El ex gobernador y actual presidente de Partido Justicialista de la provincia ha enviado un proyecto para la suspensión de la PASO. En el 2022 presentó un proyecto para la Boleta Única, pero en este caso me parece que lo que se tiene que analizar los contextos, las posibilidades todavía no se tomó una definición como peronismo, pj como justicialismo, pero sí creo que estamos con la apertura necesaria para acompañar el bien de todos, eso marcó él ese día, hay otros factores legislativos que también tenemos que empezar a discutir. Él habló ese día la necesidad de buscar ese famoso consenso, la concertación, para avanzar en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Me parece que así como hay provincias como la Rioja que están próximas a reformar a sancionar su nueva Constitución y nosotros seguimos con una Constitución bastante obsoleta en algunos puntos y hay que generar un ámbito de discusión con quien hoy conduce los destinos de la provincia que es el Ejecutivo Provincial y también hay muchos”, dice el legislador provincial.

“También se habló mucho de la autocrítica, de los errores que se han cometido y de cómo nosotros vamos a encararlo, de cara a las elecciones electorales, de una alternativa que pueda seducir a los chaqueños, entendiendo de que hubo muchos errores, si bien se hicieron muchas cosas bien y tratar de no volver a cometer esos errores. Tratar de demostrarle a la ciudadanía de que podemos ser una alternativa”, remarca Slimel.

“Errores o cuestiones que no han sido aplicadas en la segunda etapa de su gestión, que tiene que ver con algunos funcionarios que no han llegado a entender el sentido de lo que pedían la gente, o una parte de la gente pedía políticas distintas”, subraya.

“La ciudadanía nos pedía algo y nosotros por mucho nos alejamos de la gente un tiempo y nosotros no supimos interpretar y, después vino otra facción política que con promesas sí lo logró interpretar y son hoy los que tienen el gobierno de la provincia, hoy Leandro Zdero”, admite Slimel.