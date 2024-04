Zdero acompaña acto en homenaje al aniversario de la Gesta de Malvinas

Esta mañana, el gobernador Leandro Zdero, acompaña el izamiento de la bandera nacional en el marco del aniversario 42° de la Gesta de Malvinas. “A horas de la Vigilia, del acto central, acompañando a nuestros Héroes de Malvinas, a los Veteranos, a los Ex combatientes y honrando a los que no regresaron, con admiración y mucho respeto. Nosotros reafirmamos el compromiso por Malvinas, valoramos el significado en la historia de nuestro país y la defensa por nuestras Islas”, indica el gobernador.

El izamiento del pabellón se realiza el lunes, en el monumento “Memoria y Gratitud”, ubicado en avenida Malvinas Argentinas y ruta 11, de Resistencia. En esa misma línea, Raúl Calderón, presidente del Centro de Ex Ccombatientes expresa: “Gracias a las autoridades por este gesto, a todas mis camaradas, a todos los ex combatientes que hoy nos honran con su presencia. Agradecemos la entrega de la bandera que la podemos enarbolar en este monumento, honrando a nuestros colores: celeste y blanco; a los que ofrecieron su vida por ella y agradecidos, una vez más, por verla en este mástil que honra a todos los ex combatientes chaqueños del Chaco”. Por su parte, el legislador, Carlos Salom, dijo: “Este espíritu malvinero es una conjunción de sentimientos, muy emotivo, muy comprometido, que simbolizan el coraje, la entrega y el sentimiento patriótico. De mi parte, destaco el gesto de Lotería Chaqueña, por concretar y hacer posible que la bandera hoy pueda flamear aquí, en este lugar”.