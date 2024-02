Completan la conducción de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE

En reunión de la primera sesión extraordinaria de 2024, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) designa a cuatro secretarios, y completa la conducción de la institución.

Las designaciones, concretadas este miércoles 14 de febrero, se realizan para cubrir vacancias por renuncias en la titularidad de las Secretarías de Académica; de Asuntos Estudiantiles; de Investigación, Innovación y Desarrollo; y, de Posgrado.

Al frente de la Secretaría Académica es designada la doctora Verónica María Laura Glibota Landriel. En la titularidad de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el contador público Santiago Merino.

Como secretario de Investigación, Innovación y Desarrollo, es designado el doctor en Economía, Lucas Ferrero; y al frente de la Secretaría de Posgrado, la contadora pública Mabel Yanda.

Proceso de recambio

Las designaciones de los flamantes secretarios son por propuestas del Decanato, y se concretan luego de la aceptación de las renuncias de los ex secretarios en la misma primera sesión extraordinaria del año, encabezada por la decana licenciada Moira Carrió.

La sesión se desarrolló desde las 18, en la Sala de Consejo Directivo en la sede de la Facultad, en el Instituto Campus Universitario, en Resistencia, Chaco.

Aporte a la comunidad

Las vacancias cubiertas en la sesión extraordinarias del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, se producen por las salidas de los ex secretarios para servicios en la función pública convocados por el gobierno de la provincia del Chaco, el Nuevo Banco del Chaco y la Fiduciaria del Norte SA.

La ex secretaria Académica, licenciada María Virginia Alisio, pasa a trabajar en el Nuevo Banco del Chaco. El ex secretario de Asuntos Estudiantiles, contador púbico Edgardo Reniero, se incorpora como funcionario del Ministerio de Salud Pública chaqueño; y el ex secretario de Posgrado magister contador público Gerardo Santos Oliveira asume la presidencia de Fiduciaria del Norte SA.

“Hoy nos encontramos con estos excelentes profesionales que decidieron hacer carne este compromiso con su provincia”, dice Carrió ante el Consejo en la sesión extraordinaria.

“Virginia, Gerardo, Edgardo hoy dejan sus espacios en la gestión para representar a nuestra Facultad desde un lugar de compromiso inquebrantable con lo que nos constituye desde el momento en el que nos convertimos en hijos de la educación pública gratuita laica y de excelencia”, resalta la decana.

“Esa esencia de responder el llamado de la sociedad cuando esta nos necesita”, sostiene la licenciada Carrió.