Ante el pronto inicio del ciclo lectivo, desde el Sindicato Confluencia de Educadores Argentinos Chaco expresan preocupación por la convocatoria a las paritarias. “Se acerca el inicio de clases y no hay convocatoria, no nos hablan, no hay comunicación", plantea Alicia Torres, secretaria general de Siceach. Ante este este panorama se queja: "Esto de hacer ruido esto de que a la gente le faltan papeles. Me parece que es para no convocar y esto no corresponde porque va en contra de nuestras normativas y cumplimiento del Estatuto Docente” .

Otro punto que expone la dirigente docente es el salarial. “Segundo, el cumplimiento del proporcional de vacaciones que también corresponde a los docentes, ante esto que estamos no hay ninguna novedad y hay que respetar al docente”, reclama Torres.

“Si bien se respeta al voto de la gente pero hay derechos adquiridos y ganados que deben continuarse y hay que respetar el pago del proporcional de vacaciones para los docentes, con urgencia, no se puede jugar con los gastos de la familia, la comida, los remedios”, insiste la dirigente docente.

En esa línea de planteo, la referente de Siceach habla de “una emergencia sanitaria del dengue”. Y a esto suma las necesidades de “la canasta familiar y también la canasta educativa para nuestros niños que van asistir a la escuela. La gente está muy preocupada por las zapatillas y útiles escolares, no sabe si le va a dar de comer o le va a comprar los útiles escolares y todo eso hace a la falta de aporte del Incentivo Nacional que no manda el presidente de la Nación , teniendo en cuenta que el Incentivo Docente surge de una ley en el 1.998 que sale de diversos impuestos, que corresponde no tocar que es un impuesto destinado para los docentes, se han roto las normas y el respeto del bolsillo de los trabajadores docentes”.

En líneas generales, Torres expone los puntos prioritarios para Siceach: “ la urgencia de la convocatoria a las mesas técnicas que corresponde por el Estatuto Docente y la convocatoria de nuestro Gobernador , ya que nuestra ministra Sofía Naidenoff dice que ella se dedica a lo pedagógico pero sí emite resoluciones pidiendo documentación a todos los sindicatos, los cuáles veníamos participando en mesas técnicas como corresponde por el Estatuto Docente y el tercero, es muy importante que se reabran las mesas técnicas porque gracias a las Mesas Técnicas y al concursos de todos los gremios se logró que hoy se continúe con este concurso de directores, sino se hubiese hecho todo como se venía haciendo para hacer las normativas, no se hubiese logrado”, sentencia la secretaria general de Siceach Chaco.

Por último, la dirigente de Siceach solicita también “la titularización masiva del nivel Secundario y del nivel de Educación Superior y que se siga trabajando con el concurso de ingreso para el nivel Primario”.