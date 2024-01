El vocalista original de Iron Maiden llega a Resistencia

El vocalista original de Iron Maiden, Paul Di’anno, también conocido como “La Bestia”, actuará en Resistencia, como parte de su última gira por Sudamérica. Para muchos fanáticos del heavy metal esto será tocar el cielo con las manos, o escuchar el sonido del mismísimo infierno…

Una verdadera leyenda mundial del heavy metal tocará en Resistencia, el viernes 16 de febrero en “La Nuit”, Juan D. Perón 323 de la capital chaqueña. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en Opui (Mitre 225), o desde la plataforma www.passline.com (https://www.passline.com/eventos/paul-dianno-en-chaco)

La Bestia

Entre 1978 y 1981, Paul Di’anno, la voz de “La Doncella de Hierro”, lapso en el cual se graban los dos primeros álbumes de la banda: “Iron Maiden” (1980) y “Killers” (1981).

Esta gira tiene un condimento especial para el público argentino, ya que Di’anno recorrerá una buena parte del país, cerrando su Gira Despedida en Resistencia, Chaco. Paul Di´anno actuará junto a bandas locales de altísimo poder musical que harán temblar a la ciudad, en lo que será una noche única y soñada para muchos.

Además, el mismo músico publica recientemente en sus redes oficiales: “Podemos decir con seguridad que esta es la última oportunidad de ver a Paul interpretar clásicos de los álbumes de Iron Maiden y Killers en vivo en Argentina”, dice un fanático que no puede salir de su asombro. En ese sintonía, otro admirador del heavy metal clásico: “Esta es realmente la última oportunidad. Vamos a cantar por última vez canciones que nunca tendrán la oportunidad de volver a escuchar en los shows en vivo de Paul”.

La gira

El icónico vocalista original de Iron Maiden regresa a Sudamérica para realizar su tour despedida donde girará por Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina; no para una, no para dos, sino para realizar 9 fechas en la tierra “del Diego y de Lionel”, donde el heavy metal hará rugir a los fanáticos al escuchar canciones como “Prowler”, “Running Free”, “Phantom of the Opera”, “Murders In The Rue Morgue”, “Wrathchild”, “Charlotte the Harlot” entre otras.

Las ciudades que recorrerá la gira son:

25.01.24 – Santiago, Chile

26.01.24 – Concepción, Chile

27.01.24 – Quilpué, Chile

01.02.24 – Montevideo, Uruguay

02.02.24 – Buenos Aires, Argentina

03.02.24 – Solano, Argentina

04.02.24 – Córdoba, Argentina

08.02.24 – Rosario, Argentina

09.02.24 – Mar del Plata, Argentina

11.02.24 – General Roca, Argentina

12.02.24 – Mendoza, Argentina

13.02.24 – Salta, Argentina

16.02.24 – Chaco, Argentina

17.02.24 – Asunción, Paraguay