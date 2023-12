Nikisch alerta: "No es posible pagar los sueldos porque entra un embargo y no se puede acreditar"

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, asegura que no es posible pagar los sueldos porque entra un embargo, y no se puede acreditar. Dice que para pagar son necesario 1.500 millones de pesos.

Nikisch expone el difícil panorama, con el que se encuentra el municipio de la capital chaqueña, a pocos de asumir la conducción del Ejecutivo comunal.

En conferencia de prensa, acompañado de su gabinete: secretario de Gobierno, Emilio Varisco; secretario de Economía, Ricardo Roffé; secretario de Servicios Públicos, Luis Zarabozo; secretaria de Desarrollo Urbano y Ambiental, Mónica Ferragine; secretario de Turismo y Cultura, B{arbara Losch Rosciani; secretario de Desarrollo Humano, Pablo Mujiica; secretario Legal y Técnico, Sergio Almirón; presenta el delicado estado de las finanzas de la comuna de la capital provincial.

Dice que estos “los vecinos vinieron percibiendo todo este tiempo de la Municipalidad, de la falta de servicios.

En esa misma línea, ejemplifica la situación, mencionando que “de los 8 baños que hay, uno solo funcionaba; no hay tanzas para las cortadoras de césped decir que viene la directora que entrega los carnets de conductor y me dice no hay tóner y que los techos están en mal estado”, amplía sobre el estado de las cuentas municipales.

“Freezaron algo importante como es Bromatología y es algo que está muy vinculado con la salud de toda Resistencia, paradas rotas y trabajadores trabajando con equipos propios de computación”, amplifica el grave panorama encontrado.

“No hay actas digitales así que debemos volver con las actas manuales, es decir, volver a la prehistoria en una era digital”, alerta sobre la situación.

Suma a esto sobre el estado del estacionamiento inteligente. “No está funcionando porque dejaron caer y no tuvieron la delicadeza para armar un esquema para que pudiera continuar”, plantea.

Consultado por Chaco On Line, el intendente de Resistencia explica que “ellos están haciendo la presentación -en referencia a su gabinete”, y nosotros vamos a dar curso y a instancias de la Justicia en casos de ameritar eso”, detalla.

Acerca del pago de los sueldos, señala que “la única certeza que podemos dar es que, estamos cuidando el peso en serio para poder pagar los sueldos, por eso puse como prioridad número uno pagar los sueldos y como dijimos vamos a pagar, el aguinaldo y cuando se va a acreditar, porque no sabíamos cuando iba a entrar un embargo, mañana se paga, entra un embargo y no se puede pagar”, expone el desesperante estado de las cuentas

Asegura que “para pagar los sueldos falta no menos de 1.500 millones de pesos , eso de bolsillo después están las tarjetas y todos los descuentos y todo eso lleva otro mil millones de pesos”.

Pases a planta

El jefe comunal de la capital provincial plantea que “hay un montón de gente que han pasado a planta planta sin saber de dónde vienen, qué capacidad tienen”, por eso, anticipa que “vamos a acompañar la demanda de los empleados municipales, si ellos se consideran afectados vamos a dar curso a todas las demandas”.

En esa línea, adelanta que “cuando esto se equilibre y tengamos el control y el manejo de la Municipalidad vamos a reunirnos con todos, no le vamos a negar a nadie la posibilidad de charlar, pero si atiendo los cientos de llamados y no resuelva el problema de fondo, de qué me sirve”, se plantea.