En el seno del Concejo Municipal de Resistencia se hace un diagnóstico de la situación financiera de la Municipalidad.

Tras una reunión de la comisión de Hacienda, Chaco On Line conversa con el concejal Javier Dumrauf. El representante en el legislativo comunal califica como “muy grave” la situación de los números de la capital chaqueña.

Deudas de la Municipalidad de Resistencia

En principio, Dumrauf trata de ser cauto en sus declaraciones a Chaco On Line. “Todavía se está haciendo un balance y el Municipio de Resistencia se manejó a través de 5 fideicomisos y finaliza ahora en diciembre, eso quiere decir que estos fideicomisos, todo lo que sea activos y pasivos con una deuda de 2 mil millones, pero se espera que sean muchos más, ya que todos los días llegan cheques nuevos, de deudas que tiene el Municipio sumado a eso, que en el día de ayer llegó un embargo preventivo a la Municipalidad por parte del INSSSeP, porque del año 2020 que no se paga un convenio caído por los aportes que debe hacer el Municipio como agente de retención que no deposita al INSSSEP esa deuda data del 2016 que se readecuó en un convenio y luego se dejó de pagar en el 2020 como toda deuda que uno reconviene ya es directamente ejecutable y llegó con un embargo preventivo con una deuda millonaria.

Y la situación es realmente muy grave, afortunadamente los de la Secretaría de Hacienda como el señor intendente y el contador Roffé tienen mucha experiencia que saben que conocen de la adecuación financiera del Estado y no me cabe la duda de que nosotros le vamos a brindar todas las herramientas que ellos necesiten para pagar sueldos, porque esto es importante, pagar sueldos aguinaldos pagar sueldos de enero son el combo de tres erogaciones que son altísimas solamente de aguinaldo se va a pagar más de 7 millones de pesos que es más o menos el monto de recaudación de un mes . Están garantizado los pagos de los sueldos de enero”, afirma.

“Hoy me mostró el intendente las presentaciones que hizo con el Nuevo Banco del Chaco”.

No nos reunimos solamente los integrantes de la Comisión de Hacienda los 11 concejales estuvimos hoy en esa Comisión de Hacienda integramos 5 concejales, tres de nuestro espacio político, uno del CER y uno del Frente Chaqueño hoy lo convocamos al secretario de Haciendo y no fuimos solamente los cinco estuvimos los 11 concejales . Este es un tema que nos está preocupando a todos pudimos hacer una buena reunión donde cada uno de nosotros se sacò todas las dudas que teníamos sobre todo los que hoy son oposición , respecto de cada punto, respecto de la ordenanza tributaria , respecto a las modificaciones que se hicieron también, estamos trabajando con el proyecto del presupuesto y la cuestión tributaria que pidió Gustavo Martínez, intendente saliente . Siento que le estamos poniendo entre todos ganas y herramientas al Poder Ejecutivo para poder solucionar y tener un comienzo de gestión sin mayores sobresaltos , a pesar de la situación caótica y financiera.

Deuda con el InSSSeP

En relación a la situación de la Municipalidad con el InSSSeP, en declaraciones a Chaco On Line, Dumrauf señala que “es una ejecución fiscal que se inicia contra la Municipalidad por la suma de 138 millones 350 mil pesos y tiene que ver con aportes que no se realizaron desde al InSSSeP cuando el Municipio es agente de retención”.