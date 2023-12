El Elenco Inestable despide el año en el Fogón de los Arrieros

El próximo sábado 9 de diciembre, a partir de las 21.30, el Fogón de los Arrieros (Brown 350, Resistencia) abre sus puertas para despedir el año junto a socios y amigos. En esta ocasión, el menú será pizza libre y bombón helado de postre y los interesados pueden realizar sus reservas llamando al teléfono fijo 4426418 o por mensaje al 362 4 59 47 62.

En la oportunidad, se podrá compartir un espectáculo musical a cargo del Elenco Inestable de la Casa del Médico, grupo allegado a la institución que ofrecerá un tributo a Chico Novarro y en ese recorrido musical, los asistentes podrán escuchar “Algo contigo”, “Cuenta conmigo”, “Carta de un león a otro”, “Amnesia” y “Arráncame la vida”, entre otros. También, durante la velada no faltarán los temas clásicos de su repertorio como “Y volveré”, “La mentira” y “Can´t help falling in love” y varios más. El Elenco Inestable estará integrado por Alejandro Ventura, Julio Scuffi, Silvina Grillo, Gabriela Monzon, Ana Federico, Sandra Nuñez, Luciana Blanc, Vanesa Varela, Marcela Aguirre, Christian Ramirez, Alfredo Santa Cruz, Coco Alegre y Daniel Moscatelli, conducido por el inefable Alberto Barsesa.

Es importante resaltar que este 2023, a cumple 80 años de ininterrumpida gestión cultural desarrollando actividades como presentaciones de libros, los clásicos Jueves de tango, algunas exposiciones de arte, recitales de la bandas, clases de tango y varias conferencias.