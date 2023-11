El largometraje está escrito por Ariel Rotter y Federico Pinto, con producción de Tarea Fina y Aire Cine, en coproducción con Montelona Cine y como productora asociada Autentika Films. Tiene presentación en el Festival Biarritz Amérique Latine 2023 en Francia. Además se presenta en el Festival de Mar Del Plata.

Sinopsis

Javier y Valeria hace años buscan tener un hijo que no llega. Un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier, para contarle que está embarazada de él.

Javier queda atrapado en un conflicto que pone a prueba sus valores, su sentido de la responsabilidad y que con el paso de los días, dinamita su existencia y su vida de pareja.

Notas del director Ariel Rotter

"Un Pájaro Azul" es un relato sobre un proceso interno de una persona. El comienzo de su madurez, dejando atrás el lugar de hijo para empezar a encontrar su lugar de padre.

Hay dos núcleos motivacionales centrales sobre los que se construye este relato. El primero gira en torno a la búsqueda que durante ocho años, atravesamos con mi pareja hasta poder convertirnos en padres. El segundo, vinculado a la muerte de mi padre y específicamente, a la imposibilidad de procesar ese dolor y cómo a pesar del tiempo, este puja por emerger del pasado.

“Cuando tenía siete años, mi padre me despertó y me pidió que me vistiera rápidamente. Nos subimos a su auto. El camino que tomamos no era el habitual. Me dijo que ese día no iría a la escuela. Llegamos a un bar junto a un sanatorio. Me pidió una chocolatada, dos medialunas y le encargó al mozo que me cuidara. Recuerdo que el mozo puso La Pantera Rosa en la tele”, avanza en el relato.

Al poco tiempo, señala: “Primero se paró a mi lado y luego cayó al piso de rodillas , se abrazó a mi cintura y se puso a llorar. Me dijo: Me voy a morir”. Acota luego:“Por favor, no dejes que me muera”.

Ficha técnica

Elenco: Alfonso Tort (Javier), Julieta Zylberberg (Valeria), Norman Briski (padre Javier), Susana Pampín (Nuria Palau), Romina Paula (Camila), Walter Jakob (Diego), María Villar (Julieta), Julián Larquier Tellarini (Damián), Alejandra Fletchner (madre Valeria), Eugenia Guerty (médica).

Título Original: Un pájaro azul

Título Inglés: A blue bird

Director: Ariel Rotter

Guion: Ariel Rotter – Federico Pinto

País: Argentina

Países Coproductores: Uruguay

Año: 2023

Género: Drama.

Duración: 97 min.

Idioma Original: Español.

Compañía Productora: Tarea Fina / Aire Cine

Compañías Coproductoras: Montelona Cine

Produtores Asociados: Autentika Films

Productor Ejecutivo: Juan Pablo Miller

Productores: Juan Pablo Miller – Laura Donari (Tarea Fina), Ariel Rotter – Aili Chen (Aire Cine), Isabel García – Pancho Magnou Arnabál (Montelona Cine), Gudula Meinzolt – Paulo de Carvalho (Autentika Films)

Jefe de Producción: Nicolás Knees

Director de Fotografía: Guillermo “Bill” Nieto

Director de Sonido: Daniel Yafalián

Montaje: Federico Rotstein

Directora de Arte: Aili Chen

Consultor de Guion: Jorge Goldenberg

Vestuarista: Flavia Gaitan Sauvage

Maquillaje y Pelo: Daniela Pérez / Sandra Cerdón

Música Original: Alejandro Pinnejas