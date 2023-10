"Auxilio" estrena el jueves 19, en los cines argentinos

Después de su premiere mundial en el festival Bifan (Corea), Auxilio continuará su recorrido internacional en el prestigioso SITGES – Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, que se desarrolla del 5 al 15 de octubre en Barcelona, donde presentará su premiere europea en la sección Brigadoon, en competición por el premio Blood Window. La proyección contará con la asistencia de parte del equipo de la película.

También durante el mismo mes, Auxilio confirma sus participaciones en los festivales: Grimmfest – Manchester del 6 al 8 de octubre –Premiere en Reino Unido, Curtas en España, y Bogotá Horror Fest en Colombia del 21 al 31 de octubre, con proyección especial en la Cinemateca Distrital.

Esta coproducción argentino colombiana es un cuento de horror, que se nutre de sucesos de un oscuro pasado sin rastros de libertad para las mujeres. Ambientada en 1930, la historia transcurre en un convento que alberga un grupo de internas con enfermedades mentales para su cuidado. En este lugar y momento histórico, con el aval de los dirigentes de la Iglesia y el Estado, estas mujeres eran en realidad aisladas en contra de su voluntad por distintas causas, como cuestiones políticas, acciones de rebeldía, comportamientos que no estaban acorde con los estándares femeninos, y otros prejuicios de la época que representaban molestias para sus familias y la sociedad. Allí llega Emilia, y con ella se suman manifestaciones paranormales.

Sinopsis

Es 1931. Emilia, una joven rebelde y desafiante, es enviada por su padre a un convento. Su llegada desata manifestaciones paranormales en el lugar, las cuales se vuelven cada vez más fuertes para todos los habitantes, religiosas e internas con afecciones mentales, pero aún más para Emilia, como un grito de auxilio imposible de ignorar.

Con un elenco conformado casi íntegramente por mujeres, la historia es protagonizada por Cumelén Sanz (Monzón, La Jefa, y Zulemita en Menem) quien interpreta a la joven Emilia, y junto a ella la colombiana Marcela Benjumea (El Robo del Siglo, La Niña) encarnando a la madre superiora que rige el convento, y Gerardo Romano (El marginal) como el cura del lugar. Les acompañan en el nutrido elenco Paula Carruega, Camila Toker, Martina Garello, Anahí Martella, Gabi Valenti, Eva Dans, Verónica Intile, Germán Baudino, entre otras.

Auxilio es una película que combina subgéneros de horror a través de la locura, fuerzas sobrenaturales y otros elementos inesperados de cine de género, con los cuales se encontrará la audiencia. A su vez, revitaliza este tipo de cine, al combinar el horror con temas como la libertad de las mujeres, el poder machista histórico, el abuso, y la opresión más cruel. En palabras del festival Grimmfest: “Increíblemente visualizada, sutilmente interpretada, inteligentemente escrita y, además, completamente salvaje, es una película que conmocionará, perturbará, provocará y desafiará.”, y en palabras del festival Bifan “Tamae Garateguy”, conocida por sus audaces reinterpretaciones de películas de género, con obras como Mujer Lobo (2013), continúa su exploración en su última película Auxilio. Ambientada en la Argentina de principios del siglo 20, la película teje hábilmente elementos de lo oculto a través de una lente feminista.”.

Garateguy se refiere a Auxilio: “¿Cómo representar el horror de la impotencia de no poder gritar y la desesperación que provoca? Esas mujeres que ya no están aquí, gritan a través de nosotras. El cine de género me permite representar una verdad latente, a través de una historia de ficción extrema."

Auxilio se centra en una potente combinación de géneros de terror e histórico, con la experiencia de las productoras Furia Films y Del Toro Films (El Último Hereje, La Funeraria, Mete Miedo) en largometrajes de este talante que han llegado a audiencias a nivel mundial. Néstor Sánchez Sotelo y Daniel de la Vega vuelven a hacer equipo, tras producir juntos títulos como Ataúd Blanco y Soy Tóxico, que han llegado al circuito de festivales y mercados internacionales, así la película Al 3er Día, actualmente en las plataformas Shudder-AMC (países de habla inglesa) y HBO Max en toda Latinoamérica.

En palabras de los productores, "Auxilio” revitalizará el cine de género, con una historia contada por un ojo femenino de la directora, y también por todas las mujeres que forman parte del equipo y del elenco, que orgullosamente confirmamos, son la gran mayoría en este proyecto." dice Sánchez Sotelo, y De la Vega pone estándar en la charla, al decir que, "por las apuestas y los riesgos tomados, esta película marcará un antes y un después en el cine de género latinoamericano".