Zdero: "Hay un ciclo que está cumplido, agotado y nos ha llevado a los peores índices de fracaso"

Chaco On Line

Leandro Zdero, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, manifiesta esta mañana en declaraciones periodísticas que “la mejor encuesta está en la calle, en el contacto diario, porque el dato que vale es que el 65% de los chaqueños nos pidió un cambio, nos dice que hay un ciclo que está cumplido, agotado y nos ha llevado a los peores índices de fracaso con el 54% de inflación y sueldos por debajo de la línea de la pobreza”.

Zdero lamenta que hoy tengamos los peores resultados “en Matemática y Lengua, no se valore la tarea de los docentes; falten medicamentos, médicos e insumos en los hospitales y ¿qué es lo que también están haciendo en esta campaña electoral? Meten mucho miedo, aprietes, incertidumbre y operetas; le dicen a la gente que si nosotros ganamos van a perder sus derechos y eso no es así, los que van a perder sus privilegios son justamente los que están transando con esos grupos oscuros que nos llevaron a una provincia de inseguridad, de impunidad y nosotros no le tenemos miedo a esa campaña del miedo”.

“Vamos a votar este domingo con valor y determinación”

“Le pedimos a la gente que nos acompañe, vayamos con valor y con determinación a votar el domingo para hacer historia en la provincia del Chaco. Somos optimistas y queremos ganar en primera vuelta, tenemos la oportunidad los chaqueños de definirlo cuanto antes para producir este cambio. Tenemos el gran desafío, y vamos a ser nosotros quienes vamos a fortalecer el sistema de salud, a terminar con la precarización, que haya médicos, insumos y medicamentos; vamos a jerarquizar la tarea del docente; con más oportunidad al trabajo y apoyo al campo, a las pymes y a los jóvenes”, expresa.

En esa línea, sigue: “Voy a establecer el Plan de Seguridad Integral más importante, combatiendo al narcotráfico y apoyar a la policía administrando bien los recursos. Vamos a tener un gobierno cercano, con la agenda de la gente, con los pies sobre la tierra; no voy a tener hijos, parientes ni entenados en el gobierno ni tampoco van a encontrar mi apellido entre los proveedores del estado. Vamos a tener un gobierno que resuelva los problemas de los chaqueños porque hicimos una alianza con la gente y este domingo, cambiamos para bien”, finaliza Zdero.