Caso Cecilia: Arregín insiste "Es un femicidio"

El doctor Juan Arregín, abogado de la familia de Cecilia Strzyzowsk, en conversación con Chaco Online afirma que se trata de un femicidio, el delito que se le imputa a César Sena. “Porque era la pareja entonces nosotros entendemos que él la atacó y asesinó a Cecilia”, dice .

El letrado explica la situación de César Sena: “Es homicidio calificado triplemente y en el caso de los padres la premeditación”.

En esa línea profundiza : “El tipo penal el delito que se le imputa a César no cabe de otra manera que no sea femicidio porque era la pareja entonces nosotros entendemos que él atacó y asesinó a Cecilia. El femicidio sí se configura cuando es o ha sido la pareja de alguien, en este caso de la víctima lo que pasa en el caso de César confluyen tres tipos penales, que se suman aunque el resultado final es el mismo por prisión perpetua. Es primero un homicidio calificado por el vínculo porque ellos estaban casados, si bien hay una sentencia de divorcio que no se ha inscripto en el Registro Civil con lo cual siguen casados , por otra parte, insisto el femicidio que es asesinar a la actual o la anterior pareja y la otra es el delito donde confluyen la actuación de los padres con la de él que es concurso premeditado de dos o más personas con el fin de dar la muerte, entonces esta premeditación y actuación de estas dos personas tenemos acreditado la participación de los padres de César, por eso a él le correspondería esta calificación, aunque sea engorroso de entender o explicar para que lo entiendan, o sea tenemos tres delitos en uno nada más que es un homicidio calificado triplemente y en el caso de los padres es la premeditación”.

Distribución de las responsabilidades

“Nosotros entendemos que hay distribución de las responsabilidades, respecto a los tres Sena; primero sería ilógico pensar que César atacaría a su pareja justo en la vivienda de los padres, sabiendo que estaban en el medio de un proceso electoral, sabiendo que iba a complicar a los padres que eran de mucha exposición pública y teniendo cientos de lugares a donde llevar a su pareja, es decir, podía haberla matado en cualquier lado y no llevarla a la vivienda, por lo cual el ingreso de Cecilia en la vivienda de los Sena, supuestamente para un viaje a Ushuaia nos da a nosotros un dato que podría estar planificado. Tenemos situado a través de la cámara de seguridad de los vecinos la presencia de los tres, en un momento determinado, que es el mediodía donde están los tres juntos con Cecilia, a eso es lo que nosotros le queremos sumar la geolocalización, que es la ubicación por GPS de los celulares de ellos y el contenido de las comunicaciones de ellos, para establecer si efectivamente hubo una planificación y en qué términos, digo a la hora de poder acreditar nosotros y acusar en cuanto a la planificación a la hora de atacar”, entiende el abogado de la familia de Cecilia.

Pericias en la camioneta que trasladaría el cuerpo de Cecilia

“La semana pasada se ordenó la realización de esa pericia genética para establecer el adn de esa sangre nos dijeron que estaban con un problema de reactivos, por eso tardaba la pericia, pero apenas tengamos eso lo van hacer y van a estar porque tenemos cargados los datos genéticos de Gloria y Ángela, la hermana de Cecilia, con lo cual una vez que se identifique la carga genética de estos rastros de sangre se lo coteja con lo otro que tenemos cargados y la pericia sería mucho más rápida. Lo otro, la sangre que se encontró en los muebles, sí son de Cecilia”, expone.

Consultado por las responsabilidades y si alcanzan al Gobierno provincial y al nacional. “Yo creo que desde lo jurídico no hay responsabilidad del Gobierno de la provincia del Chaco, porque no tenemos un solo dato que nos permita decir que el gobierno ordenó el asesinato de Cecilia o participó alguien del gobierno”.

Tenemos tres personas de mucha exposición que son parte de la estructura del gobierno de la provincia que cometieron un delito, entonces desde lo jurídico nosotros tenemos la obligación, esto es de honestidad pura intelectual, que es separar las responsabilidades penales, de lo que pueden ser las responsabilidades políticas. Si podemos cuestionar, esto se lo explicamos a Gloria lo que implicó que esta gente en el manejo autoritario que tenía o en su forma de gerenciar la ayuda social, pero eso es una cosa que es de la política que serían delitos federales respecto de los fondos que esta gente recibía, pero que nada tiene que ver con el asesinato de Cecilia”, comparte el letrado.

Investigación de los fondos

“El fiscal general es el que tiene que hacer la investigación porque son delitos económicos, porque la víctima es el Estado Nacional o el Tesoro Nacional, por lo cual tiene una investigación muy distinta a lo que es esto que estamos haciendo en esta instancia. En los delitos federales contra el orden económico ordena que se presente la Unidad Antilavado, la Oficina Anticorrupción y esos son las únicas instituciones para hacerlo o la AFIP , en ese caso poder pedir vista del expediente, pero no podemos actuar porque no estamos legitimados, por lo cual insisto va a depender del fiscal federal o de la línea de investigación”, explica Arregín.

Evolución de la investigación

“Hasta ahora viene muy lento, sabemos que se pidieron informes y nos llama la atención que viene muy lento, pero tenemos una feria judicial. Cuando digo lento es porque se hubieran recabado mayor cantidad de datos en menor tiempo o tal vez lo tienen y no lo han publicitado, son cuestiones que van en paralelo sobre la investigación del asesinato de Cecilia.

En el lavado de activos van todos de la mano, porque son delitos económicos de orden federal y faltaría que estas instituciones se presenten para poder investigar. Tengamos en cuenta los vehículos que existen y que están identificados en la causa, hay una caminoneta 0 km comprado el 17 de mayo. Dicen y pedimos información, pero todavía no la tenemos información todavía que fue adquirida al contado por un monto de 18.500 mil pesos y otra camioneta que conducía César que vale más de 7 millones de pesos , un auto que manejaba Obregón que también es propiedad de Emerenciano que tiene un valor cercano a los 10 millones de pesos y si alguien tiene 40 millones solo en vehículos y no lo puede justificar porque nunca trabajo bueno debería llamar la atención a la Justicia Federal, pero reitero eso va por otro camino”, detalla el abogado de la familia de Cecilia.

Audios viralizados de Emerenciano Sena

“El contenido de ese audio de 14 minutos entendemos nosotros que configuran dos delitos muy claros, uno es la intimidación pública, esto es alertar y alarmar a la comunidad de forma indeterminada, de convocar otra vez a piquetes y a marchas después de la paz que tuvimos cuando hace más de un mes que no tuvimos piquetes o movimientos sociales en las calle, alarma y configura ese delito de intimidación pública que está en el artículo 211 del Código Penal. Después tenemos lo que es incitación a cometer delitos. Hicimos una presentación el día jueves por la tarde en la Fiscalía apenas se conoció este audio y el viernes la Fiscalía ordenó el inicio de una investigación. El día de ayer la mesa informatizada de Tribunales tuvo que haber adjudicado un fiscal, o sea se sortea un fiscal de los que están en turno para que investigue esto, porque insisto tenemos intimidación pública e incitación a cometer delitos, porque él le dice a sus seguidores o a la gente de su barrio salgan con palas y asadas, lo dice muy clarito, simulen que están trabajando y si alguien quiere entrar al barrio rómpanle los vidrios, estamos hablando de un delito contra la propiedad privada, por lo cual habría un delito por parte de Sena, por eso pedimos que se establezca si este audio es real , si fue emitido desde la Comisaría Tercera y si la voz se corresponde con Emerenciano Sena”, finaliza Arregín.

Elecciones nacionales y provinciales

Unos de los aspectos a considerar este año son las elecciones provinciales y nacionales, y, que sin dudas incide en todos los ámbitos. Al respecto lo consultamos sobre la incidencia en el avance de la causa. “En realidad es un condimento más, en eso tratamos de separar las cuestiones; insisto no tenemos elementos que nadie por fuera de la familia Sena o de los cuatro colaboradores, esto es Obregón, Fabiana González, Reinoso y Melgarejo hayan participado de esto, por lo cual las elecciones son un condimento más, pero bueno es algo que lo tienen que dirimir los políticos.

Hasta ahora nadie del sector político de derecha o izquierda se acercó, salvo el presidente de la Nación que desde su función institucional le pidió una reunión a Gloria, se entrevistaron se interesó por la causa y se comprometió a colaborar , digamos que de lo político sería el único, pero que es una cuestión institucional no partidaria, así que lo separamos en ese sentido y si bien agradecemos este gesto del presidente de la Nación, insisto es una cuestión institucional para nada partidario”, afirma.