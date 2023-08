“Zdero puso orden, en un organismo devastado por el clientelismo del kirchnerismo”, Afirma Almirón

Sergio Almirón, ex jefe de la Regional NEA de la Anses, reivindica lo actuado por Leandro Zdero en el organismo. Afirma que el postulante a gobernador “puso orden, en un organismo devastado por el clientelismo del kirchnerismo”.

Chaco On Line

“Nos causa malestar las acusaciones lanzadas por el diputado nacional Aldo Leiva Contra Nuestro Candidato A Gobernador Leandro Zdero, Basadas En Críticas Sin fundamento y con una clara intencionalidad maliciosa de hacernos creer cosas que no han sucedido”, expresa Sergio Almirón, jefe regional Nordeste Anses (2018/2019) desde UCR Evolución.

Luego señala: “Tuvo Leandro la difícil misión de hacerse cargo de la Jefatura Regional Nordeste de ANSES luego de 12 años de kirchnerismo; un ente nacional que estaba al servicio del clientelismo político más que para su verdadero objetivo: atender y resolver las necesidades de los beneficiarios del sistema de protección social del Estado”.

“Fue una característica de la gestión de gobierno de Cambiemos la de llevar la presencia del Estado en cercanía de la gente. El ejemplo fue el exitoso programa de operativos del Estado en tu barrio que recorrió cada ciudad y región del Chaco sin distinción de bandería política alguna. En espacios públicos y en coordinación con los Municipios, sin importar que sean peronistas o radicales. Llevando la solución a los vecinos de cada pueblo y ciudad y allí estuvo la ANSES presente y de manera previsible, continua y eficiente”, expone.

“Pudo Leandro Zdero en la gestión apuntalar los programas Procrear permitiendo la continuidad de un mecanismo crediticio que posibilitó que miles de chaqueños accedan a su vivienda o a la compra de su terreno para allí construir su casa. También se avanzó en la ampliación inédita de la cobertura del programa Progresar a estudiantes universitarios y de posgrado. Durante nuestra gestión se amplió el universo de beneficiarios del programa de Créditos ANSES dando así respuesta a la necesidad de los titulares de beneficios jubilatorios, de AUH y de las Pensiones No Contributivas”, detalla Almirón.

“Acusa livianamente el diputado Leiva de que en la gestión en Anses hemos hecho un ‘salvaje ajuste’ pero nada dice que fue durante la conducción de Leandro Zdero – en la Regional Nordeste - que se inició la investigación, denuncia y prosecución judicial de los expedientes por las miles de pensiones y beneficios jubilatorios ‘truchos’ que eran pagados mes a mes por el organismo”, dice Almirón en defensa de la gestión del hoy candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

“Cuando asumí como jefe Regional Nordeste de Anses, por haber sido Leandro electo diputado provincial, pudimos resolver la baja de más de 3.500 jubilaciones truchas, y llevar a juicio a más de 5.000 ciudadanos imputados por defraudación al Estado, Esos recursos malgastados eran beneficios irregulares, sin documentación respaldatoria u otorgados por mecanismos vinculados a algún sistema de privilegio por cercanías al poder”, expone Almirón. A esto, asevera: “De eso no dice nada el diputado nacional Aldo Leiva, las pruebas y los procesos judiciales en curso demuestran la voluntad de corregir y poner en orden en la ANSES”.

“También pudimos resolver la grave problemática de las estafas en los pagos de asignaciones familiares que cobraban empresarios en nombre de sus trabajadores y nunca se les abonaba. Miles de casos en toda la Regional Nordeste en procesos judiciales y que con intervención de las áreas técnicas del organismo se logró liquidar las deudas con los trabajadores y esquematizar un plan de regularización”, menciona. Y ante esto, se pregunta: ¿Dónde está el ajuste que se denuncia? Si, teníamos ese objetivo principal de la gestión poder atender los reclamos y pedidos de los beneficiarios de todo el Nordeste”, afirma.

“Desde la gestión de la Regional Nordeste avanzamos en un mecanismo de atención y de ‘pisada territorial’ que nos permitió llegar a puntos donde el organismo – si es que iba – lo hacía de manera insuficiente y sin previsibilidad. ejemplo de ello - y no puede desconocer esta circunstancia el diputado Leiva – es que desde las oficinas de Anses de Resistencia y de General San Martín, mediante el trabajo del personal del organismo, pudimos atender presencialmente toda la zona de influencia de ese sector de la provincia y sumando en la cobertura de la Anses los sectores donde habitan comunidades originarias con operativos territoriales específicamente diseñados para tal fin”, exhibe lo desarrollado durante la gestión que lo tuviera al frente.

“Ser jefe regional Nordeste de Anses no es una tarea sencilla, exige dedicación permanente, esfuerzo, capacidad técnica y compromiso para atender y comprender a los beneficiarios; también implica poner el cuerpo para representar al organismo y en recorrer desde Ingeniero Juárez en el extremo oeste de Formosa, hasta Bernardo de Irigoyen en el norte misionero, o desde Monte Caseros al sur de Corrientes hasta El Sauzalito en el Impenetrable Chaqueño, sin pausas y sin excusas; esa tarea de gestión la realizó Leandro Zdero con toda su energía. Ese arduo laburo también me tocó hacerlo, por eso puedo dar fe de ello, y me permite comprender el trabajo del actual jefe Regional Agustín Aleman y de todo el personal de la Anses”, reafirma.

“En su gestión, Aleman tuvo que atravesar lo inédito, doloroso y absolutamente caótico de la pandemia del COVID, lo que habrá sido toda una experiencia en la gestión administrativa, pero creo sin dudas, que los mecanismos de atención alternativos, los canales virtuales, los operativos en cercanía, los aplicativos en los dispositivos móviles y todo los avances que implementamos en la gestión de Cambiemos en la Anses pudieron ayudar a que los beneficiarios tengan respuesta en esos tiempos difíciles”, ratifica lo actuado.

“Hace ya casi cuatro años deje la Jefatura Regional Nordeste de Anses y nunca hice una crítica o una valoración disvaliosa sobre la actual conducción porque conozco la complejidad de atender ese cargo que conlleva una alta responsabilidad de gestión administrativa, por eso lamento que el actual jefe regional ataque a nuestro candidato Leandro Zdero; no podemos en la política nublarnos por los sesgos ideológicos y lanzar acusaciones, en base a los contextos y realidades que (sean cual sean las veredas políticas que transitamos), sabemos que no son ciertas”, sostiene.