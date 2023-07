Pérez Cuevas propone la asignación universal deportiva

Chaco On Line

Osvaldo Pérez Cuevas, actual presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, será candidato a diputado nacional por el frente Unión por la Patria en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto. En ese contexto, el militante habla de “un nuevo desafío que me da una gran felicidad”.

“Cuando el gobernador Jorge Capitanich me dijo que iba a estar en la lista, me pareció un orgullo muy grande y me encanta”, comienza diciendo.

Asimismo, se refiere a la posibilidad de ser elegido legislador. Al respecto, asegura: “Me encantaría poder representar a los y las chaqueñas en el Congreso Nacional. Porque el peronismo tiene que expresarse a través de la unidad”.

“Me parece fundamental, si me toca representar al Chaco en el Congreso Nacional, tomar ese legado que hicieron los legisladores del norte grande, encabezados por Jorge Capitanich, de buscar una mayor federalización de las políticas públicas”, considera. Y en ese sentido, dice que en el “centro del país hay mucha asimetría con respecto al norte y al sur, en cuanto a la energía, desde el subsidio y también en el caso del deporte”.

Remarca que “vamos a trabajar día y noche para que las y los chaqueños tengan lo mejor y hay que escuchar mucho a la gente e ir al Congreso Nacional a defender los intereses de la provincia y del norte argentino”, reafirma.

“La mirada como presidente del Instituto del Deporte”

El actual presidente del Instituto del Deporte Chaqueño resalta su experiencia y trabajo en el área y plantea la necesidad de volcar las políticas públicas logradas a nivel local y nacional en leyes para garantizar la práctica del deporte.

Alude la idea de “instaurar mediante ley la asignación universal deportiva, que asegure la práctica. El Estado tiene que asegurar ese derecho. Hoy, en Chaco hemos creado el programa Entrenar Futuro que lo asegura; a nivel nacional, el Ministerio de Deporte y Turismo ha creado el programa Hay Equipo, pero creemos que hay que instaurarlo mediante una ley”.

Asimismo, Pérez Cuevas propone “trabajar una sponsorización nacional que vincule deducciones impositivas a las empresas con el Estado nacional y puedan de esa manera financiar proyectos deportivos de instituciones o de deportistas para que puedan cumplir sus objetivos”.

“Sabemos que, sobre todo en el alto rendimiento, los gastos son muy altos y que es necesario buscar la vinculación del Estado, las empresas y el mundo del deporte, que acá en la provincia hemos dado el ejemplo y ha funcionado”, concluye.