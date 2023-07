Zdero en Barranqueras: "Desde cada rincón del Chaco, soplan vientos de cambio"

Chaco On Line

Leandro Zdero, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, acompaña anoche la presentación de la lista definitiva de candidatos a concejales de Alicia Azula, en Barranqueras. “Estoy feliz de estar acá, porque haciendo bien las cosas y con la unidad lograremos recuperar el gobierno de la provincia y de la ciudad portuaria. Hoy los que gobiernan han cumplido un ciclo, nosotros con planificación y propuestas vamos a llegar a cada rincón del Chaco para lograr ese cambio que tanto nos pide hoy la sociedad. No nos van a amedrentar, tampoco a la gente que lamentablemente, muchas veces, padece persecuciones simplemente por recibirnos; a esa campaña del miedo, a nosotros, no nos da miedo. No podemos seguir viviendo en una provincia oscura”.

Durante esta convocatoria, Alicia Azula, candidata a intendente en Barranqueras, de Juntos por el Cambio, presenta a la lista de candidatos concejales para las elecciones del 17 de septiembre, en el siguiente orden: Silvina Salinas, Juan Chaussivert, Mirian Martinez, Aníbal Molina, Susana Acevedo, Jonathan Roa, Claudia Taborda, Claudio Ramirez y Liliana Chezzi.

Además, Zdero, durante su discurso, destaca: “Tenemos un gran trabajo que hacer, para gobernar el Chaco, ya no hay más excusas; el 17 de septiembre si hacemos bien las cosas, va a ser una fecha histórica para los chaqueños, vamos a construir con la verdad, hay que hacer el trabajo serio y responsable. Desde Barranqueras y desde cada rincón del Chaco ya se sienten los vientos de cambio”.

Alicia Azula: “Debemos ser protagonistas de nuestra ciudad”

“Nuestra Barranqueras nos necesita, para ser protagonistas de nuestra ciudad. Tenemos ese compromiso de dar respuestas a la gente que tanto nos pide el cambio para una sociedad de hoy con muchas demandas, que ya el sueldo no llega a cubrir las necesidades básicas, necesitamos una sociedad con valores que pueda salir adelante con constancia y responsabilidad. Debemos tener respeto y la empatía por el otro, trabajando en conjunto, y a la familia, como célula madre de la sociedad transmitiendo valores como el trabajo y el respeto. Miramos por mucho tiempo la 9 de Julio, pero hoy necesitamos mirar hacia el río, hacia adentro, para cambiar la realidad de nuestra ciudad”, finaliza Azula.