Caso Cecilia: El 16 y 17 de julio, marcharán en Buenos Aires, para pedir el esclarecimiento de la causa

Ante los medios locales que se congregan frente al edificio de las fiscalías, en avenida 9 de Julio, la mamá de Cecilia Strzyzowsk expresa sus deseos a conocer novedades acerca de los restos de su hija.

“Tal vez pueda encontrar otro pedacito de mi hija”, dice con tono esperanzador, dejando en claro que “me molesta que digan, ah eso no es el cuerpo de Cecilia, esos no son los huesos de Cecilia y ahí tenés otro problema y tenés una chica desaparecida y un muerto o sea no es defensa, eso es una estupidez”, dispara enojada.

En relación a la desvinculación del abogado Boniardi Cabra del Gobierno provincial, dice “Creo que le pidieron la renuncia al abogado cuando se hizo público y este juicio ya tiene más de 30 días, me llama mucho la atención eso, pero bueno, por todos lados tenemos espías”, alerta.

“La esperanza que tengo, de que haya ADN, sino comienzan con eso de que si no hay cuerpo, no hay delito, de que no hay un certificado de defunción, no hay informe forense”, expone su anhelo.

Manifiesta disconformidad con el pedido de prisión domiciliaria para los Sena. “No lo vamos a bancar, ellos están más seguros ahí, en la cárcel y va a ser un problema para todos los vecinos”, lanza como advertencia ¿¡ que quiere decir, que si yo tengo hemorroides tengo que tener domiciliaria!?, dice en forma de exabrupto.

Poco después, la madre de Cecilia anticipa que para el 16 y 17 de julio concretarán una marcha en reclamo por la aparición de Cecilia en Buenos Aires. “Me invitaron allá, un grupo de mujeres que también pasó por mi situación y van a marchar conmigo”, comenta y lo hace extensivo: “los invito y aquel que esté cansado de todo esto, acompáñenme porque acá parece que no me escuchan, capaz que si estoy en Buenos Aires me escuchan y si me entiende el presidente, que tiene que intervenir en esto porque los movimientos sociales tienen de rehén a la gente, no dándoles las escrituras de las tierras , porque las tierras están a nombre de esas personas que dicen ser pobres y son millonarios y siguen teniendo esclavizada a la gente y los aprietan desde el Estado, los filman, ayer estaban filmando a la gente para ver quién marcha, porque no le van a renovar los contratos y se lo han dicho los mismos punteros políticos: ustedes están seguras que si este gana de nuevo van a tener las becas de nuevo. La sociedad tiene miedo”, remarca. En ese sentido, dice que “ayer una chica denunció algo y le pegaron dos tiros en la pared de su casa, esta gente es muy pesada y yo tengo que andar con custodios de gendarmería en mi casa”. Así también menciona: “ayer entró una llamada del barrio de Emerenciano, porque sabemos de donde es la llamada, y pedía los datos de mi hija; llamaron al teléfono de mi hija y le decían que era de Whatsapp y que si no le daba sus datos le iban a cortar el whatsapp, entonces llamamos a mi abogado y nos dice eso es una estafa y pedimos la antena y nos dio el radio del barrio Emerenciano, es un teléfono que está activo pero que no tiene titular”.