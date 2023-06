Nikisch: “Veo a un gobernador en crisis y que pretende desviar los temas”

Roy Nikisch, candidato a intendente en Resistencia por Juntos por el Cambio, manifiesta que le sorprende “las declaraciones de parte de Capitanich de pretender vincularlo con Emerenciano Sena, vimos a un Gobernador anoche con la cara desencajada, nervioso y con aplaudidores en una sorpresiva conferencia de prensa. Si él está en el horno, que se defienda de otra manera; quiere tratar de acomodar su situación y embarrar la cancha producto de sus malas decisiones”, apunta. “Pude recabar toda la información necesaria junto a mi equipo de asesores y manifiesto que el Instituto de Colonización, actuó dentro de las pautas correspondientes en la Ley 471 –P de Tierras Fiscales, durante mi gestión de gobierno”, afirma el ex gobernador. Poco después, expresa: “Siempre he respaldado a todos mis funcionarios, entre ellos, al personal de Colonización que, lo que hizo el 15 de Marzo de 2.005 a través de la Actuación Simple N° 730 es viabilizar una tenencia precaria de una parcela de tierra en favor de un grupo de minifundistas, cuyo presidente era Emerenciano Sena que solicitaban tierra para llevar adelante sus proyectos que eran financiados por el Gobierno Nacional; de ahí en más, efectuarle todos los controles necesarios para estar en grado de decidir a futuro sobre esa parcela. Esto es lo que consta en la Actuación Simple antes mencionada y tal vez usada por Capitanich en su conferencia de prensa”.

Luego, amplía: “En el año 2013, por Resolución 2.381 se le adjudica en venta a favor de Emerenciano Sena la tierra en cuestión que corresponde a la parcela 38 con una superficie de 28 hectáreas. Y en el año 2.015, se los transforma en títulos inscribiéndose en el Registro de la Propiedad Inmueble. ¿quién era el Gobernador en esos años?”, deja el interrogante. “El vínculo lo tiene usted Capitanich” “Camino por las calles y tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado bien, eso de intentar vincularme con el clan Sena no le va a resultar al gobernador porque el vínculo lo tiene usted Capitanich, que decidió ser socio de los piqueteros, darle dinero y poder. Embarrar a personas no es la manera de desviar el tema ni despegarse de un caso doloroso para la familia y la sociedad chaqueña”, apunta.

Por último, Nikisch, subraya: “No sabe Capitanich cómo salir del centro de la escena, veo a un gobernador en crisis y que pretende desviar los temas por los cuales fue elegido y que hoy no los resuelve. Me quiso subir al ring de manera irrespetuosa, desviando la cuestión, está molesto e incómodo y quiere politizar todo, no corresponde, al menos yo no lo comparto”.