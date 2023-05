Cuesta resalta la recuperación de espacios públicos como políticas de Estado

Chaco On Line

La titular de la Legislatura chaqueña, Élida Cuesta, acompaña al intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, en el descubrimiento de la placa de reinauguración de la plaza 25 de Mayo, emblema de los resistencianos, quienes además disfrutarán de las esculturas y monumentos totalmente renovados gracias al trabajo de los artistas de la fundación Urunday. “Nuestro compromiso es recuperar los espacios públicos para el disfrute de las y los vecinos”, subraya la titular legislativa.

Este espacio de disfrute para muchas familias de la ciudad, que cuenta con 17 obras, es parte de la identidad con la que es reconocida la capital chaqueña, es por eso que cada una cuenta con una breve descripción.

Al término de la recorrida junto al presidente de la fundación, José Eidman, la presidenta de la Cámara de Diputados provincial expresa su satisfacción por el trabajo realizado y acota que “estamos agradecidos al trabajo de la fundación Urunday, del Departamento de Restauración que está a cargo de Seferino Ferreira y de las restauradoras que han intervenido y valorizado los distintos murales que están desde hace tanto tiempo en la plaza”.

La legisladora también indica que muchas veces los vecinos no conocen el trabajo ni la restauración en cada obra. “Ojalá que la gente valore esto y lo cuide, porque por ahí pintamos un graffiti, pegamos un aviso y la verdad que no tenemos la dimensión del daño que eso provoca en estas obras que son de un valor incalculable y están a cielo abierto para que no sólo todas las y los vecinos puedan disfrutarlas, sino también quienes nos visitan”, remarca la titular legislativa.