Alabe es precandidato a intendente de Resistencia por los Libertarios

El arquitecto Carlos Alabe se postula como precandidato a intendente de Resistencia por La Libertad Avanza del Chaco.

El anuncio es realizado durante esta mañana en conferencia de prensa por los representantes del espacio político que lidera a nivel nacional Javier Milei.

Alabe, ciudadano de la capital chaqueña, es reconocido por su tarea al frente de causas como Padres en la Ruta, fundación Ciudad Limpia y Casa Garrahan. Dice que esta vez acepta el desafío porque hay un grupo de gente distinta. “Hay un gran equipo de trabajo que se está armando y que demuestra compromiso con las ideas de la libertad que pregona Javier Milei” y garantiza “un gobierno austero. Haremos lo que tengamos que hacer. Resistencia no necesita un cambio de nombres, necesita que la gente cambie para que vivamos mejor”.

“Muchas veces me ofrecieron cargos, ahora me ofrecen una pala, me ofrecen un lugar de trabajo por mi ciudad y por los jóvenes. Veo a personas que, por primera vez, están incursionando en política y con muchas ganas. Veo a profesionales de distintas especialidades y sectores dispuestos a trabajar y a colaborar en lo que hace falta cambiar. No encontré el festival de codazos que observamos en otros espacios políticos”.

En relación a la propuesta para la gestión municipal sentencia: “No prometo obras faraónicas. No haremos nada que los vecinos no pidan y necesiten. Vamos a dar cumplimiento estricto a la Carta Orgánica como base del ordenamiento interno y hacia la comunidad. Con herramientas como el Presupuesto Participativo porque los vecinos van a estar directamente involucrados.”

*Ledesma: “Alabe declaró su amor incondicional por Resistencia”

Guillermo Ledesma, presidente de la alianza La Libertad Avanza, destaca los valores morales y éticos de la Alabe, “quien hace muchos años declaró su amor incondicional a su ciudad. Siempre lo vemos trabajar para la comunidad, y lo que es más importante, junto a la comunidad” dice.

Ledesma enfatiza en la buena voluntad de quienes quieran sumarse a “La Libertad Avanza” para “construir entre todos la ciudad que nos merecemos”.

Rodríguez: “La ciudad lo reconoce como trabajador incansable”

El referente en el Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez, remarca que “Resistencia tendrá con Alabe una oferta electoral de lujo para las próximas elecciones PASO”. A lo que acota que “es un honor para nuestro espacio político poder contar con el concurso de un emprendedor de los kilates de Carlos Alabe. La gente lo conoce por sus obras en favor de la comunidad.”

“Carlos tiene muy claro lo que quiere para la ciudad y, sin dudas, la gente lo va a apoyar porque sabe que encontrará en él a un trabajador incansable. Un día soñó que el Chaco podía tener un lugar de recuperación de la salud de niños de la Casa Garraham en Resistencia o el Centro de Enfermedades Raras en Barranqueras, y logró concretar ambos sueños junto con la comunidad. Por eso ahora, estará a disposición de los vecinos de esta capital para ofrecerles soñar con una Resistencia que recupere su mejor forma y brinde a los contribuyentes los servicios públicos que se merecen, sin tarifazos ni promesas demagógicas”, concluye.