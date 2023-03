Polini propone eliminar impuestos de agua y luz

El productor agropecuario y farmacéutico, Juan Carlos Polini, hace un balance de su participación en la audiencia pública por el aumento de tarifas de Secheep y ratifica lo expuesto en la ocasión “Es posible reducir impuestos y así abaratar costos para los consumidores”, considera el precandidato a gobernador.

“Estoy completamente seguro de que el principal problema de Secheep es la mala administración, cuando asumió Capitanich en 2007 era una empresa con superávit y al día de hoy está endeudada en más de $40.000 millones de pesos, está claro que el problema es de quienes la administran”, sostiene.

En ese contexto, Polini hace referencia al proyecto que presenta en la Cámara de Diputados de la Nación en conjunto con sus pares de otras provincias “Argentina es el país con mayor carga impositiva del mundo por la cantidad de impuestos que pagan tanto las personas como las empresas que llegan a pagar 160 impuestos y las Pymes más de 40, por eso impulsamos esta medida para que se reduzca el IVA, que hoy es del 21% para consumos residenciales y del 27% para comerciales y pretendemos que no se cobre más del 7% y el 10% respectivamente en las factures de luz y agua potable, con algo tan sencillo y realizable como esta reducción se aliviaría el impacto de las tarifas en el bolsillo de los usuarios chaqueños, no es una locura, es una decisión política”, expone su propuesta.

Amplía otras estimaciones: “la re-implementación de los medidores de luz prepagos que permiten a la sociedad controlar el dinero que invierten en el consumo de energía eléctrica; o la reglamentación de la Ley 2824-K, sancionada en 2018 que crea el Programa de Uso Racional y Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PUREEEP) y que al día de hoy no se cumple, necesitamos con urgencia implementarla porque los organismos estatales son los mayores consumidores de Secheep y los que registran mayores deudas, si un usuario residencial o una Pyme se atrasa en el pago de sus facturas, Secheep corta el suministro, cosa que no ocurre con los organismos públicos, sin embargo son los primeros que deberían dar el ejemplo, se trata de una cuestión de igualdad y equidad, ¿Cómo voy a exigir a un pensionado o jubilado que cobra la mínima que me aporte casi la mitad de su sueldo para pagar el consumo de luz si primero no paga la de Casa de Gobierno?”.

Para finalizar, Polini acota: “Analizo la realidad y aplico la lógica, conozco lo que es administrar una empresa porque me ocupo personalmente de la mía, no le pedimos proezas al gobernador, le pedimos que se toque el corazón y entienda que los bolsillos de la gente no dan más, así como éstas que planteo tengo varias propuestas más como la unificación de la empresa con las cooperativas rurales para que el campo, donde se centra nuestra actividad económica más importante, cuente con la misma calidad de servicio que el vecino de la ciudad; o la modificación de la ley de audiencias públicas que me parece totalmente arbitraria y contraproducente para los usuarios”.