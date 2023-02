Casablanca, la mejor película de la historia

Chaco On Line

Casablanca es la mejor película de la historia: los motivos.

Pero también es posible disfrutar de diferentes atracciones interesantes, como ocurre con las series y películas, disponibles en las principales plataformas de streaming del mercado. Si bien hay muchas producciones actuales que tienen un gran éxito, también es posible encontrar películas de antaño que siguen completamente vigentes.

¡Y una de ellas es Casablanca! Lanzada en 1942 y dirigida por Michael Curtiz, el año pasado cumplió 80 años desde su lanzamiento. Se trata de un drama romántico que ocurre en la ciudad de Casablanca de Marruecos, que estaba bajo el régimen de Vichy. Esta cinta estaba basada sobre la obra de teatro Everybody Comes to Rick’s.

Pues bien, lo cierto es que destacó notablemente al incluir un dilema moral, dado que el desarrollo consiste en el conflicto de Rick entre el amor y la virtud, pues deberá escoger entre hacer lo correcto o seguir a su amada. En otras palabras: debe elegir si ayudarla a escapar de Casablanca con su esposo, uno de los líderes más importantes de la resistencia.

Mientras más pasa el tiempo, más se ha incrementado su importancia en la cinematografía, especialmente en el género de drama romántico. Por este motivo, ha sido ganadora de diferentes premios Óscar, entre los cuales se encuentra el de mejor película de 1943. Fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo.

La enorme influencia que Casablanca ha tenido en el cine.

La realidad es que Casablanca logró destacarse de todas las demás producciones de Hollywood de aquel entonces dado que fue considerada “fuera de lo normal”. Las razones son claras, puesto que se alabó las caracterizaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, los actores de aquella producción.

Pero eso no es todo: sus guiones eran realmente profundos, ya que se explotaba la naturaleza de sus personalidades, debido a sus excelentes caracterizaciones. Además, la dirección era notable, generando planos que se convirtieron en algo histórico para la industria, derivando en una obra que tuvo un impacto emocional con el paso de los años.

Por este motivo, la escena final donde el protagonista observa cómo el vuelo asciende es una de las más icónicas de la historia del cine. Como resultado, las diferentes películas de drama romántico han tomado como inspiración esta cinta en blanco y negro, que supo tener escenas muy dramáticas, que impactaron por su enorme dirección.

En conclusión, Casablanca es considerada como una de las mejores películas de la historia. ¡Esperamos que la puedas ver y analizar por ti mismo.