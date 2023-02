Zdero: “Vamos a poner fin al gobierno de parientes y amigos del poder”.

Chaco On Line

Leandro Zdero, diputado provincial y precandidato a gobernador, manifiesta que los chaqueños demandan hoy un Estado eficiente y ordenado. “En de su primer día de gestión, impulsará una plataforma digital con datos abiertos que permitirá el acceso de cualquier ciudadano a la supervisión pública de su gobierno. Esto permitirá desarrollar una gestión confiable, transparente y además, multiplicará la capacidad de servicio del estado en favor de los chaqueños”, aseguran desde el seno de quienes impulsan su postulación para gobernar la provincia.

En relación a su propuesta de modernizar y ordenar la administración provincial, Zdero afirma: “no será un gobierno de parientes ni de amigos, cada funcionario deberá ser responsable en su cargo y si no cumple, no tengan dudas, que no durará ni un minuto en mi gestión. Vamos a terminar con esa picardía de comunicar y utilizar las herramientas del estado para el autobombo, como sucede en épocas de campaña, mientras que para la gente hacer un trámite sencillo hoy sigue siendo un calvario”.

“El Chaco tendrá un Estado transparente y moderno”

“Con objetivos claros y alcanzables vamos a promover la profesionalización de los recursos humanos, a convocar a los mejores para el cargo que desempeñen y a desarrollar este sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública. A través del uso intensivo de tecnologías y las comunicaciones, vamos a promover un gobierno electrónico y moderno; inmerso en la agenda pública, en los problemas de la gente y no en la realidad paralela como nos cuentan hace más de 15 años los funcionarios, desde las oficinas de casa de gobierno”, apunta el legislador provincial.

“Mi gestión invertirá en salud, educación, seguridad, en el campo y en el comercio”

“Queremos tener la oportunidad en 2023, de llegar a los chaqueños con estas propuestas transformadoras y con los pies sobre la tierra porque tenemos un plan y un gran equipo para lograrlo. Estamos construyendo una provincia de la mano del trabajo, con mejor educación, salud y seguridad; apoyando al campo, a los emprendedores, comerciantes e industriales que nos permita recuperar la dignidad de los chaqueños", concluye Zdero.