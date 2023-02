El intendente de Las Breñas respalda precandidatura de Polini

Chaco On Line

El ex intendente de Coronel Du Graty, actual diputado nacional y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, le pone intensidad a sus recorridas por el interior de la provincia. En esta oportunidad, acompañado por el diputado provincial Livio Gutiérrez, visita localidades del Sudoeste provincial finalizando en una cena con más de 200 dirigentes en la ciudad de Las Breñas. En la oportunidad, el intendente local, Omar Machuca, expresa su acompañamiento “Juan Carlos es la persona que necesita el Chaco para liderar las transformaciones que los chaqueños reclaman”.

Polini agradece el acompañamiento. "La sociedad pide un cambio, esta hastiada de los malos políticos, no de la política, porque sabe que es la herramienta para lograr las transformaciones necesarias para una mejor calidad de vida, para el desarrollo de una provincia que lo tiene todo para liderar la región, lo veo acá en Las Breñas con la gestión de Omar Machuca, una ciudad que no para de crecer, y me llena de orgullo poder contar con personas como él y como todos ustedes dispuestas a trabajar para que el cambio llegue a toda la provincia”, destaca Polini.

Por su parte, el intendente Machuca se refiere a la candidatura de Polini: “Juan Carlos es la persona que necesita el Chaco para liderar las transformaciones imprescindibles para potenciar la provincia, tengo plena fe en su trabajo y en su capacidad, conoce el territorio, sabe de las demandas sociales como también de los sectores productivos, comercios, industrias, pymes, emprendedores, daremos todo de nuestra parte para que sea el próximo gobernador del Chaco”, resalta.