Polini: "Mientras docentes y policías hacen dedo en las rutas, Capitanich y sus funcionarios viven lujosamente"

Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador del Chaco, se hace eco de las declaraciones efectuadas por el ministro Santiago Perez Pons respecto de las preguntas que el funcionario provincial le haría a los precandidatos. “Yo puedo responderle al ministro, al gobernador o a cualquier ciudadano, puedo hacerlo como un vecino más de Coronel Du Graty, puedo responder como productor, como empleador, como deportista, como hombre de familia, estoy todo el día trabajando, en contacto con los chaqueños, ideando todos juntos posibles soluciones a los problemas que nos afectan y que este gobierno no las ofrece. Sinceramente son ellos quienes deben dar explicaciones a las preguntas que tenemos. Por ejemplo, ¿Por qué mientras un docente con antigüedad y todos los beneficios, cobra alrededor de $90.000 netos que por supuesto no llegan a cubrir la canasta básica y ni hablar si contamos alquiler, pago de servicios que no se le brindan, educación de los hijos, etc, del mismo modo los policías, mientras ellos hacen dedo en las rutas Capitanich y sus funcionarios viven de la política desde siempre, con lujos que miles de chaqueños no podrán alcanzar en toda su vida”, manifiesta.

Luego, expresa: ““Dicen que el Estado no puede manejarse como una empresa y en realidad, no saben cómo se maneja una porque toda su vida vivieron del dinero público, de quienes se rompen el alma trabajando mientras ellos deciden a su antojo el ingreso y egreso de la plata de todos los chaqueños”.

“También queremos saber acerca de los $17.000 millones que representa la masa salarial pero que no contempla al personal precarizado y contratado (gran mayoría), o cuánto dinero se lleva la dirigencia piquetera y los amigos del poder. O que respondan al pueblo sobre la deuda que tiene el Chaco por casi $83.000 millones; o de cómo el superávit puede ser fácilmente devorado por ese porcentaje del 30,47% que representan los dólares que se deben”, amplía en su mensaje.

Finalmente, dice: “Personalmente conozco muy bien la burocracia estatal y la padecí cuando fui intendente de Coronel Du Graty y nos hacían a un lado. Los chaqueños ya estamos cansados, queremos respuestas y soluciones. No chicanas políticas”, reafirma.