Polini: "Lo único cierto es que el acceso al agua siendo una utopía”

Juan Carlos Polini, dialoga con la prensa acerca de la realidad provincial y expresa su malestar y preocupación por la situación de la provisión de agua potable."Van quince años de gobierno, fiesta del agua, inauguraciones y reinauguraciones del segundo acueducto y lo único cierto es que el acceso al agua potable sigue siendo una utopía en casi toda la provincia", afirma. "Evidentemente el gobierno cree que el ciudadano es tonto, que no sabe distinguir entre la realidad y el relato".

"Me preocupa y no me pienso callar hasta que se solucione el problema. Estamos trabajando no solo con el equipo de siempre sino con muchos ciudadanos independientes que se involucran porque la situación no da para más. Elevamos reclamos y consultas y todos se hacen los desentendidos. No puede ser que en pleno mes de enero, en media provincia no salga agua de la red y en la otra mitad no se pueda consumir la que sale. Es una situación caótica y que Sameep debió prever. ¿Acaso no existe un plan de ejecución de obras que contemple estos eventos que no son casos fortuitos?", apunta.

En el tramo final, asevera: "Capitanich tiene que reconocer que es un mentiroso y que le quedó grande el saco de gobernador. En tantos años no logró sacar de la postergación a la provincia sino todo lo contrario. Que reconozca su error y se ponga a trabajar para reparar la situación. Hay miles de familias que hoy no tienen acceso al agua potable ni los medios para comprar agua envasada y a él parece no importarle. Por lo menos que de la cara y explique a los ciudadanos hasta cuando tendrán que aguantar esta improvisación de parte de su gabinete".