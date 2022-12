Convergencia Social y Evolución coinciden en una coalición opositora

Chaco On Line

En el marco de los desafíos electorales del año 2023, los principales referentes de UCR Convergencia Social y Evolución coinciden en la “necesidad de avanzar en la gran unidad de la Unión Cívica Radical para luego, desde ese lugar, poder conformar una gran coalición opositora junto a otros sectores de la política chaqueña. Que coincidan con el objetivo de ordenar la provincia de manera de poder empezar a transitar el camino del desarrollo y crecimiento con una verdadera inclusión social, estando al lado de quienes más necesitan y acompañando a quienes trabajan y producen generando oportunidades”.

Participan del encuentro el ex gobernador Ángel Rozas; el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini; los ex intendentes y actuales diputados provinciales y nacionales respectivamente, Carim Peche y Gerardo Cipolini y el ex intendente de Coronel Du Graty, diputado nacional y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini.