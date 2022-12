Federación Sitech denuncia “a los responsables de la Dirección General de Títulos y Equivalencia, encargados del registro de los llamados postítulos, por presunto incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y negligencia u omisión inexcusable en el cumplimiento de las funciones a su cargo, en cuanto que la inestabilidad jurídica en la que nos encontramos por la falta de control, es responsabilidad de los funcionarios de esa dirección”.

“Los antecedentes que hacen a esta denuncia está relacionado con la falta de información sobre los mecanismos que implementa la dirección General de Títulos y equivalencias para registrar los postítulos, ejemplo de esto es la Carta Documento enviada por este sindicato el 14 de septiembre del 2018 de la que jamás hemos tenido respuestas, como así también lo acontecido en el año 2019 cuando en Junta de Nivel Primario con sede en Sáenz Peña detectaron posibles irregularidades en los postítulos y sobre el particular no hay información de lo actuado en sede administrativa por parte del Ministerio y cuyo único saldo fue la suspensión de un concurso en el nivel”, mencionan.

“En el marco de esta limitación de falta de información tomamos las palabras del propio Ministro de Educación sobre el arcaico mecanismo de tener un registro de firma de las entidades oferentes para constatar la veracidad de un postítulo, o sea que la única tarea era simplemente observar si coincidía la firma original de la entidad oferente y el postítulo presentado para su registro”, expone.

Este sindicato, en relación a este último punto, adjunto documentación probatoria que “demuestra a simple vista que esa tarea de constatación de firmas no se ha cumplimentado. No se necesita ser perito caligráfico para advertir que no hay coincidencia ni remotamente no solo con la firma original, sino entre los distintos postítulos; como así tampoco hay coincidencia en los sellos de la institución oferente, que vale aclarar algunos títulos hasta carecen de estos y al mismo tiempo, se observa en los postítulos groseras diferencias en los textos de los certificados. Téngase en cuenta que estas anomalías no son de este año, sino que son de vieja data, ya que se aportaron fotocopias de postítulos desde el año 2018 en adelante, por lo que fácilmente se concluye, que después de cuatro años, sacar una medida sobre la no validez, lo único que hace es demostrar que la responsabilidad es exclusiva del organismo de control, en cuanto que nada impedía, dado los indicios que aquí marcamos, corroborar la veracidad de los postítulos consultando, tal se hizo tardíamente cuatro años después, a la entidad oferente”.

Ante las evidencias presentadas, Federación SITECH solicita de forma urgente y sin más dilación la separación preventiva de los responsables de la dirección General de Títulos y Equivalencia, se inicie una investigación exhaustiva, al igual que a cada docente en situación de irregularidad, tal lo ha aseverado el profesor Lineras, debiendo merituar el ministro la denuncia y darnos a conocer su resultado.

Es conocida la postura de este sindicato que, “para terminar con el negocio millonario y la estafa pedagógica, los postítulos deben ser gratuitos, de calidad y dictados por los Institutos de Educación Superior”.