Augusto Velozo presentará su primer disco, Pichón

El cantautor correntino Augusto Velozo se presentará este viernes 23 de diciembre, a las 22 horas, en el espacio cultural El Nido (La Rioja 455, Corrientes) con entrada libre y gratuita.

Pichón está compuesto por diez canciones donde el artista deja a relucir dos de sus mejores virtudes, la mixtura de estilos y su capacidad compositiva. “Cuando me preguntan qué género hago, no sé bien que responder. Hago música. No me gusta encasillarme, siempre estoy experimentando y juntándome con artistas que me aportan otra mirada. Toda esta fusión, se puede ver reflejado en Pichón”, comenta Augusto sobre la mezcla de estilos en sus canciones

El músico inicia en noviembre el camino hacia su primer disco con el lanzamiento de tres singles. “Zapatillas”, su ya clásica canción “Vení” y por última la potente “Garabatos”. Estos adelantos anticipan un disco que se mueve cómodo en varios estilos y con letras autobiográficas que hablan a corazón abierto sobre el amor y el desamor.

Augusto encuentra en la Fanfarria del fin del mundo una banda que no solo colabora en la grabación del disco sino que moldea y da volumen a muchas de las canciones que terminan formando parte de Pichón. “Quede muy contento con la cantidad de músicos que aportaron su talento. Desde Emo Alegre con sus poesías hasta las voces de Romi Belber o Flavio Cristian. Muchos de estos artistas se suman a tocar el viernes en El Nido”, relata Velozo sobre los músicos que lo acompañan.

El Nido cuenta con opciones gastronómicas y de refrigerio para consumir.