"La suspensión de la sesión confirma el fraude que cometieron Capitanich y asociados”, afirman legisladores radicales

Diputados provinciales del interbloque UCR expresan mediante un comunicado de prensa su rechazo a la decisión adoptada por la presidencia de la Legislatura provincial de suspender la sesión prevista para este miércoles 14 de diciembre bajo el fundamento de “evitar la propagación del COVID-19”.

“Hemos sesionado en forma presencial durante toda la pandemia, por lo tanto la suspensión de la sesión de este miércoles por decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados bajo el argumento de ‘evitar la propagación de casos de COVID-19’ no hace más que confirmar la intención de esconder el fraude que, con el gobernador Jorge Capitanich como autor intelectual y sus diputados aliados como ejecutores, se cometió en la Legislatura provincial aprobando leyes sin contar con los votos necesarios y violando todas las normas legales vigentes”, expresan.

“Resulta muy llamativo que luego de haberse informado la suspensión de la sesión por ‘casos de COVID-19’, no se han tomado las mismas precauciones hacia los trabajadores de este Poder quienes continúan desempeñando sus tareas con absoluta normalidad, del mismo modo se llevan a cabo reuniones de comisiones y actos protocolares de manera presencial”, remarcan.

“La verdadera razón de esta suspensión nada tiene que ver con preservar la salud, está directamente vinculada a la necesidad de acallar voces tras la ilegalidad en la que han incurrido en la sesión de pasado miércoles, no les cierran los papeles, nos hemos constituido con escribano público para que se nos haga entrega de copia de todo lo actuado en la sesión del pasado miércoles 7 y nos han negado la documentación”, exponen los diputados provinciales radicales.

Después, afirma: “Capitanich y asociados están más interesados en amañar una elección que en dar respuestas, por ejemplo, a las causas que ocasionaron que todo el plantel de médicos pediatras del hospital Félix Pértile de General San Martín presentaran su renuncia cansados de trabajar en condiciones inhumanas, y que se repite en cada hospital y centro de salud de la provincia”.

“Capitanich y sus socios políticos recurren a estas maniobras oscuras porque saben muy bien que gran parte del pueblo del Chaco no los volverá a elegir. Y no importa a cuanto tejemaneje recurran para tratar de impedir que los ciudadanos recuperemos la dignidad, la esperanza y lo sueños, no hay fuerza más grande que la de un pueblo diciendo basta a tantos años de mentiras y humillaciones. Por si no se dieron cuenta, el cambio ya late en los corazones de los chaqueños”, subrayan.