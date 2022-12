Zdero acusa: "Capitanich es autor del fraude"

Chaco On Line

El diputado provincial y precandidato a gobernador, Leandro Zdero denuncia mediante una carta abierta que “Capitanich es autor del fraude”, haciendo referencia a la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y habilitación de las colectoras.

En el documento, Zdero expresa:

“Capitanich no solamente fue cómplice sino es el autor del fraude para eliminar las PASO y habilitar las colectoras en Chaco que promulgó en tiempo récord. El gobernador acudió a esta maniobra y con eso, mostró debilidad. Está asustado porque en la calle ya no lo palmean, solo le aplauden sus asalariados; hoy los números no lo favorecen, entonces se sirvió del Estado para modificar leyes y estafar a los chaqueños.

Sus diputados han truchado, el pasado miércoles, una convocatoria a una Comisión legislativa y generaron un despacho, sin votación previa. Pero, les transmito que, pese a todo, voy a hacerle frente a Capitanich porque no podemos permitir este atropello a los ciudadanos. Debemos terminar con este avasallamiento, con ese abuso de tener mayoría en la Legislatura, siguen multiplicando la pobreza, destruyendo a la educación, castigando al campo, debilitando a la Salud ¿Para qué? Para engordar sus bolsillos. Buscan su propio bienestar, nadie les cree y cada día, se escuchan menos aplausos.

La ciudadanía del Chaco ya demostró en las urnas que cada nueva artimaña de los discípulos de Cristina Kirchner, que tenga como objetivo perpetuarse en el poder será castigada en las mismas urnas. Este gobierno necesita ciudadanos pobres para sostener su modelo y nosotros somos la representación de la amplia mayoría de chaqueños que no permanecen dóciles ante este modelo.

Llegó el momento de tomar decisiones como sociedad. Ya no hay más tiempo, porque nos golpea la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, las injusticias, el atraso cuando hipotecan nuestro futuro sin priorizar la educación, la tecnología y la salud.

Cada vez somos más quienes creemos que otro Chaco es posible. Una provincia para quienes se levantan cada mañana a trabajar para darle un mejor futuro a su familia. Lo haremos juntos: Vos, yo y un gran equipo de ciudadanos que se suma cada día en cada rincón de la provincia. Estoy convencido que el futuro del Chaco no tiene colores sino valores porque en este nuevo Chaco, la ciudadanía no será acarreada sino escuchada.

Vamos a lograr reconstruir el lazo de la sociedad con sus representantes. Recuperaremos la esperanza y trabajamos duro para hacer lo que hay que hacer”.