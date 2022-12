Zdero insiste con la propuesta de Boleta Única

Chaco On Line

Leandro Zdero, diputado provincial y precandidato a gobernador, vuelve a destacar la importancia del proyecto de Ley 1774/20, presentado hace 2 años en la Legislatura. “Propone implementar la Boleta Única en la Provincia del Chaco, dotando al acto electoral de un procedimiento sencillo, claro y transparente; porque los que gobiernan hoy, de ahorro y buena administración dejan que desear, al contrario, despilfarran”, señala.

En relación a los proyectos del oficialismo, una para suspender las PASO y el otro para permitir las listas colectoras en las elecciones del año que viene, Zdero consdidera: “Pretenden un saco a su medida. No nos extraña, cada vez que entramos a un proceso electoral, quienes gobiernan hace más de 15 años la provincia, quieran moldear todo porque advierten un desgaste de su propia gestión y buscan utilizar la billetera del gobierno para establecer las reglas de juego que más le convenga”.

“La boleta única además, es transparencia”

“Tengo grandes diferencias con los proyectos porque ya se suspendieron las PASO en su momento en la buena voluntad, de tratar de ahorrar, como nos decían y después vimos el despilfarro de recursos. Si quieren ahorrar, como dicen, está el proyecto de Boleta única que garantiza transparencia, pero parece que no es lo que quieren. Con la Boleta Única, se evitará el robo o la falsificación de boletas, la confusión del elector con boletas no oficializadas, el alto costo de impresión y distribución de las mismas, el desequilibrio entre fuerzas políticas grandes y pequeñas; se fomentará el cuidado del ambiente y la fiscalización adecuada en los comicios”, sostiene.

“Haremos lo posible para que no prosperen”

Por último, Zdero asevera: “Aprovechan, estos momentos, entre el mundial y una provincia que no tiene rumbo, tratando de hacer estas modificaciones, presentando dichos proyectos, y lo cierto es que hay un ciclo cumplido; lo único que buscan es perpetuarse en el poder. Ya no se ponen en la piel del otro ni buscan solucionar los problemas de los chaqueños, por eso, haremos todo lo posible para que esto no prospere en la provincia”.