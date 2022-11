Comienza el ciclo Pablo Martel en el Chaco For Ever

El club Atlético Chaco For Ever en conferencia de prensa presenta a Pablo Martel como nuevo director técnico. Es un hecho, Martel llega al Negro en vistas de la temporada 2023 de la Primera Nacional. El director técnico logra los ascensos para Güemes de Santiago del Estero, primero en 2019, dando el salto al Federal A y luego en la temporada 2020-21 a la Primera Nacional. Realiza una gran primer campaña en la segunda categoría del futbol argentino. Actualmente, dirige a Juventud Antoniana de Salta, en el torneo Federal A, equipo con el cual acuerda su desvinculación para ponerse el buzo de DT en Chaco.

Pablo Martel, de 36 años y oriundo de Santiago del Estero es anunciado oficialmente el 14 de noviembre, a través de un comunicado emitido por las redes sociales del club, aunque aun estaba pendiente la presentación en sociedad. En una conferencia realizada en el primer piso del club, donde también se inaugura la nueva sala de conferencias, el estratega estampa la firma del vínculo que lo une a For Ever.

Héctor Gómez, presidente de For Ever, toma la primera intervención en la celebración, dando la bienvenida de carácter oficial a todos los presentes. “A partir de ahora, Pablo (Martel) es nuestro nuevo técnico”, inicia la palabra el primer mandatario forevista, quien seguidamente acota: “Queremos pedir a la gente de For Ever que confié, que vamos a hacer un gran trabajo”. Así mismo, Gómez explica que el reciente DT es la persona electa por la Comisión Directiva y para llevar las filas del plantel profesional de futbol. Martel estará acompañado por Adrián Gorostidi, como ayudante de campo, Bruno Singer, como preparador Físico, Marcelo Carrasco, entrenador de arqueros y Nahuel Pintos será el preparador físico alterno del plantel. En cuanto a quienes completan la delegación futbolística de Chaco For Ever, el cuerpo médico seguirá compuesto por Alejandro Córdoba y Pablo Castillo, junto al nutricionista Nicolás Podrido. La utilería al frente de Gabriel Maciel, Mauro Ruiz y el ya reconocido “Patita” Maciel. “En nombre de la Comisión Directiva y la familia de For Ever, queremos darle la bienvenida”, finaliza el presidente albinegro.

Martel se muestra contento por su llegada al Gigante de la Avenida. “Sé que vengo a un club grande, que tiene mucha historia” fueron las primeras palabras del nuevo entrenador y apunta que “puedo prometer, junto a mi cuerpo técnico, mucho trabajo y compromiso, mucho respeto por la institución y la camiseta”. Además, también menciona que los nuevos jugadores que lleguen a la avenida 9 de julio “tienen que saber que vienen a una institución con muchísima historia y todos debemos estar a la altura” Martel quien ya cuenta con 3 ascensos y experiencia en la categoría, asegura que “Uno siempre trabaja para ser el entrenador de un equipo grande”.

El ciclo de Pablo Martel comenzará el 12 de diciembre, momento en el que tendrá su primer contacto con el plantel mayor de Chaco For Ever y junto a sus ayudantes, realizarán la primera etapa de la pretemporada.