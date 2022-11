Black Adam, una de superhéroe, para esta semana

Chaco On Line

Black Adam es una película estadounidense de superhéroes basada en el personaje homónimo de DC Comics. Producida por DC Films, New Line Cinema, Seven Bucks Productions y FlynnPictureCo., y distribuida por Warner Bros. Pictures, es la undécima película del Universo extendido de DC (DCEU). Dirigida por Jaume Collet-Serra y escrita por Adam Sztykiel y Rory Haines y Sohrab Noshirvani, está protagonizada por Dwayne Johnson como Teth-Adam / Black Adam junto a Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui, y Pierce Brosnan.

El rodaje tiene lugar en abril a agosto de 2021 en Atlanta, Georgia y también en Los Ángeles. Black Adam se estrena en Estados Unidos el 21 de octubre de 2022, por Warner Bros. Pictures.

Argumento

En 2600 AC, el tiránico rey de Kahndaq, Ahk-Ton, crea la Corona de Sabbac, conocida por otorgar gran poder a quien la lleva. Después de intentar organizar una revuelta, un joven esclavo recibe el poder de Shazam, transformándolo en el heroico campeón de Kahndaq Teth-Adam; mata a Ahk-Ton y termina su reinado.

En la actualidad, Khandaq está oprimido por la Intergang. La arqueóloga Adrianna Tomaz intenta localizar la Corona de Sabbac con la ayuda de su hermano Karim y sus colegas, Samir e Ishmael Gregor. Cuando Adrianna obtiene la corona, son emboscados por Intergang. Adrianna lee un encantamiento que despierta de su sueño a quien ella cree que es Teth-Adam, quien posteriormente mata a la mayoría de las tropas de Intergang.4

La Oficial del gobierno pública Amanda Waller5​ se entera del incidente y se pone en contacto con Carter Hall / Hawkman y la JSA (Sociedad de la Justicia of America) (compuesta por Kent Nelson / Doctor Fate, Maxine Hunkel / Cyclone y Albert "Al" Rothstein / Atom Smasher) para ayudar a detener a Adam. La JSA llega a tiempo para evitar que Adam siga destruyendo la ciudad y las tropas de Intergang.6​ La JSA explica que Adam no es un salvador en su tiempo, sino un loco que es encarcelado, no sepultado.

Lleno de culpa, Adam huye. Le revela a Hawkman que no es el antiguo campeón de Khandaq "Teth-Adam", sino el padre del campeón; sabiendo que el hijo de Adam, Hurut, es invencible, los asesinos del rey eligen ejecutar a la familia de Hurut para vengar a su rey, incluida la madre de Adam y Hurut, y que Hurut le da su poder a su padre para salvarlo, convirtiéndolo en Black Adam, solo para que los asesinos de Ahk-Ton maten al ahora mortal Hurut. Enfurecido, Adam asesina a todos los hombres del rey, reinando la destrucción sobre la ciudad, antes de ser convocado por los magos de Shazam, quienes lo encarcelan después de considerarlo indigno. Sintiéndose incapaz de convertirse en el campeón de Khandaq, Adam se rinde a la JSA, que lo lleva a la prisión submarina de Waller. Poco después, Fate ve una ominosa premonición de una de las muertes inminentes de la JSA.