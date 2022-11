Este martes 15, inician las inscripciones en la UNNE

Chaco On Line

Por Resolución Nº 645/22, el Consejo Superior de la UNNE aprueba la inscripción formal de aspirantes al ingreso para el Año Académico 2023 de las Facultades e Institutos de esta universidad. La misma se realizará en dos períodos; el primero que comenzará el próximo 15 de noviembre y se extenderá hasta las 23.55 horas del 23 de diciembre de 2022.

Las personas interesadas podrán inscribirse a las carreras que se dictan en las facultades de: Ciencias Agrarias; Ciencias Veterinarias; Odontología; Medicina; Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Arquitectura y Urbanismo; Humanidades; Ciencias Económicas; Ingeniería; Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura y el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.

El 30 de enero, en tanto, se abrirá el segundo período. Desde esa fecha y hasta las 23.55 horas del 7 de febrero de 2023, estará abierta la inscripción para las carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias. Desde el 2 hasta el 10 de febrero de 2023 (hasta las 23.55 choras); se podrá inscribir a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura y la Facultad de Ingeniería.

Quienes deseen seguir la carrera de Comercio Exterior en la Facultad de Ciencias Económicas, podrán anotarse desde el 1º hasta el 28 de febrero de 2023 (hasta las 23.55 horas).

Desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2023 (hasta las 23.55 horas) en tanto, será el plazo de inscripción para quienes deseen estudiar en el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Cs. Veterinarias; o la carrera de Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural, en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura.

Para inscribirse a la carrera de Procuración en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, estará abierto el plazo entre el 1º y el 31 de marzo de 2023 (hasta las 23.55 horas).

Y desde el 1º de junio hasta el 31 de julio de 2023 (hasta las 21.55 horas), fue el plazo estipulado para inscribirse al Ciclo de complementación de Notariado para Abogados; la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio; y las Tecnicaturas: en Gestión en Administración Central; en Gestión Parlamentaria, en Gestión Judicial y en Gestión Municipal.

La inscripción al Ciclo Académico 2023 de la UNNE se realizará de manera virtual, y quienes se anoten deberán adjuntar, en formato digital, la siguiente documentación:

● Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso). Y en caso de ser extranjero o extranjera sin D.N.I. deberá presentar Pasaporte; y si pertenece al Mercado Común del Sur, será suficiente la Cédula de Identidad del Mercosur.

● Fotografía digital 4x4 cms de fondo blanco.

● Título de Nivel Medio original, o constancia de estudios secundarios completos (con la leyenda "No adeuda materias"). Si al momento de la inscripción no contase con alguno de los requisitos, deberá presentar constancia expedida por la institución de finalización del cursado del último ciclo de enseñanza secundaria, indicando la/s asignatura/s que adeuda.

● Copia del carnet de vacunación o registro de inmunizaciones de "Mi Argentina" (Vacuna Doble Adulto - 16 años - Calendario Obligatorio).

Dicha documentación deberá adjuntarse en el sitio inscripciones.unne.edu.ar o con su usuario por SIU Guaraní, en “Trámites”, “Inscripción a Propuestas”.

Vacunas

En línea con el permanente cuidado sanitario de la comunidad universitaria, en este período de inscripción se hará especial hincapié en que las y los ingresantes tengan el calendario de vacunación completo. Se requerirá especialmente la vacuna doble adultos, y para ello se habilitará un periodo único de vacunación y postas para la inoculación de aspirantes.

Desde el 15 de noviembre al 23 de diciembre, quienes deseen estudiar en la UNNE podrán acercarse a los vacunatorios que estarán ubicados en:

Corrientes: Facultad de Medicina (calle Córdoba, de lunes a viernes, de 8 a 12 y 13 a 17 horas)

● En el Campus Cabral, Facultad de Veterinarias, los martes y jueves de 8 a 12 y 13 a 17 horas.

● En el Campus Deodoro Roca, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FACENA), los martes y jueves de 8 a 12 y 13 a 17 horas.

Chaco:

● Campus Resistencia: los martes y jueves de 8 a 12 y 13 a 17 horas.

El único requisito que deberán presentar es el Documento Nacional de Identidad.

“La vacuna doble bacteriana (también llamada doble adultos), protege contra la difteria y el tétanos, y es de indicación universal (para todas las edades)”, recuerdan desde el área sanitaria de la UNNE y recomiendan aplicar refuerzos cada 10 años.

“Quienes tengan el esquema de 3 dosis completo, deben continuar con un refuerzo cada 10 años para mantener la inmunidad. Y adultos que desconocen sus antecedentes de vacunación, deben aplicarse la primera dosis; la segunda a los 30 días, y un refuerzo de dosis a los 6 meses de la primera dosis”, amplían.

Esta vacuna protege a las personas que se inoculan, contra la difteria, una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria que puede provocar fiebre, debilidad y dificultad respiratoria. La misma se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias que los pacientes infectados expulsan al toser, hablar o estornudar.

También protege del tétanos, enfermedad grave causada por una bacteria que ingresa al organismo a través de heridas contaminadas, de cortes o de penetración de objetos oxidados o contaminados (latas, clavos, herramientas, etc.). Si bien el tétanos no se contagia de persona a persona, en nuestro país continúan existiendo casos de tétanos en adultos no vacunados.

Nueva carrera

La Universidad Nacional del Nordeste suma una nueva carrera a su amplia oferta académica. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se dictará la Licenciatura en Diseño Industrial, una carrera que busca aportar a la región, profesionales que trabajen en la generación de valor. Las personas interesadas podrán inscribirse desde el próximo 15 de noviembre, cuando inicie el período de inscripción, y las clases comenzarán en marzo del año entrante.

La nueva oferta de grado tendrá una duración de 5 años, y se proyectan pasantías y una rápida salida laboral para graduados, en virtud de la creciente demanda de profesionales que puedan desenvolverse en sectores de la industria agroalimentaria, forestal, entre otras del Nordeste Argentino.