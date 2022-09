Organizaciones sociales respaldan la creación de una empresa estatal mixta de producción de alimentos

En apoyo a la creación de una empresa estatal provincial mixta de producción y comercialización de alimentos, elaborado por el diputado provincial Rodolfo Schwartz, se movilizan hacia el micro estadio de La Leonesa, donde sesiona la Cámara de Diputados del Chaco, la Corriente Clasista y Combativa; el Frente Nacional de Campesinos y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, el Partido de los Trabajadores y Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario.

El proyecto está en etapa de elaboración y será remitido a los legisladores de los distintos bloques para su presentación en conjunto.

La propuesta consiste en crear una empresa estatal mixta de producción y comercialización de alimentos, en tierras del ex Ingenio Las Palmas, hoy nacionales, que deben transferirse a la provincia y articular los Ministerios de la Producción, de Economía Popular, Desarrollo Social y otros, con los obreros, pequeños y medianos campesinos y originarios de la zona, realizando una producción mixta integrada, agrícola, avícola, porcina, de ganado menor y mayor, de alimentos balanceados y con distintos niveles de industrialización y sistemas de comercialización, aportando precios testigos para el mercado, generando alimentos a bajo costo y fuentes de trabajo.

Las organizaciones exhiben carteles de apoyo a la iniciativa “para enfrentar la inflación y el hambre, y generar puestos de trabajo”.

El diputado provincial Rodolfo Schwartz manifiesta en el recinto: "en este momento difícil para la Argentina y para el Chaco, creemos que es una oportunidad muy importante para buscar la unidad y el acuerdo de los distintos diputados, en un proyecto de una Empresa Provincial Estatal Mixta de Producción y Comercialización de Alimentos establecidas en estas tierras del Ex Ingenio Las Palmas. Que puedan producir producción agrícola, ganadera de ganado mayor, menor, porcino, elaboración de alimentos balanceados, (hoy hay que comprar alimentos balanceados a precio dólar y acá se los puede producir). La elaboración de algunos elementos como por ejemplo la harina de mandioca o la preparación de los pollos para vender o lo que significan los porcinos o la carne de distintas maneras o la misma producción, la elaboración de picles, de miel.



Hay organización de campesinos que están en situación muy difícil y que tienen muchas ganas de trabajar. Hay industriales nacionales, algunos pequeños otros no tan pequeños, que también aportaría, por eso decimos mixta, a la posibilidad no solo de producir sino también de comercializar en una red en la provincia que tenga un precio testigo, de costo nacional, y no ligado a los precios internacionales del dólar que es lo que lleva la inflación para arriba. Ese es un proyecto que está en elaboración, que yo quiero compartir con los colegas, y que lo podamos sacar adelante porque va en ello la posibilidad de que esto se transforme en un polo productivo dando respuestas al problema del hambre, la inflación y la necesidad de trabajo".