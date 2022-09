Licitación del transporte público de pasajeros: "Hay muchas sospechas", sostiene Salom

El concejal Carlos Salom indica a que la licitación del transporte público en Resistencia “es preocupante y hace mucho ruido” al resaltar que sólo una empresa se haya presentado y que se corre el riesgo de que monopolice el servicio”. Por otra parte señala al Ejecutivo Municipal porque no difunde información al respecto.

“No avalo la irresponsabilidad del intendente en el tema del transporte público de pasajeros”, dispara Salom y luego apunta que esta situación es “una muestra más de irregularidad e irresponsabilidad donde la sociedad, usuarios, trabajadores del transporte público y principalmente vecinos están inmerso y de rehén de una gran incertidumbre ante la sospecha de una nueva impericia e improvisación de la gestión”.

“No ha habido evaluación, y manifiesto que estoy muy preocupado, ya que como responsable de haber presentado, junto a los diez concejales, lo que fue la licitación, buscamos el mejor servicio para los usuarios” afirma Salom, luego acota que “me hace mucho ruido que sólo una empresa se presentara. Lo que naturalmente a todos nos preocupa porque significa monopolizar todas las líneas en una sola empresa, es una situación que no esperábamos”.

“Graves sospechas sobre la licitación”

Salom expresa que “no cierra a todas luces que una sola empresa se haga cargo de todas las líneas urbanas, dejando un precedente gravísimo para la historia del transporte en la ciudad capitalina. Graves sospechas tengo al no poder acceder hasta la fecha a ninguna información y/o documentación como miembro de la Comisión Evaluadora de la licitación realizada el 15 de septiembre”, afirma el concejal.

Finalmente subraya: “no me haré cargó de algo que no conozco, no recibo información y no se me participa. En nombre de toda la comunidad quiero hacerlo público como es mi deber como concejal”.